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وزير الخارجية بحث مع نظرائه في عدد من الدول التطورات في الأراضي الفلسطينية وحكم المحكمة الاتحادية العراقية

10/9/2023 11:42:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها امس إنه جرى خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا الإطار ومناقشة الجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد الدائر وتكثيف المساعي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
إلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن المجلس الوزاري المشترك للدورة الـ (27) بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ينعقد في العاصمة العمانية مسقط اليوم الثلاثاء.
وعلى هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد الأوروبي في دورته الـ 27 التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط الكويت والاتحاد الأوروبي وأطر تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين في مختلف المجالات الحيوية والمهمة وفي مقدمتها دعم الخطوات المتخذة في ملف الإعفاء الكامل لمواطني الكويت من تأشيرة الشنغن والدفع بالاستثمارات المباشرة بين الجانبين ورفع ميزان التبادل التجاري بينهما.
كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع الكويت الموقع في عام 2008.
وقد تم بحث الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا الإطار ومناقشة الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد الدائر وصون الأرواح وتكثيف المساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط الكويت والاتحاد الأوروبي وأطر تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين في مختلف المجالات الحيوية والمهمة وفي مقدمتها دعم الخطوات المتخذة في ملف الإعفاء الكامل لمواطني الكويت من تأشيرة الشنغن والدفع بالاستثمارات المباشرة بين الجانبين ورفع ميزان التبادل التجاري بينهما إلى أعلى المستويات.
كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع الكويت الموقع في عام 2008.
وقد تم بحث الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا الإطار ومناقشة الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد الدائر وصون الأرواح وتكثيف ودعم المساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر الشقيقة سلطان بن سعد المريخي.
وتم خلال اللقاء استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري الخليجي ـ الأوروبي المشترك والبنود المدرجة على جدول أعماله، وخاصة ما يتعلق بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والتطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة وعدد من الموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة الشراكة الخليجية ـ الأوروبية وتطلعاتها المستقبلية.
والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة د.كونستانتينوس كومبوس.
وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية جمهورية ليتوانيا الصديقة غابريليوس لاندسبيرجيس.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت وجمهورية ليتوانيا وأطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأضافت انه تم أيضا بحث التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا الصديقة د.جوردان غرليتش.
وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة وخاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية «خور عبدالله» والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا الصديقة د.إيان بورج.
وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت وجمهورية مالطا وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيما الاستثمارية والسياحية والتنموية وبحث المستجدات التي تشهدها المنطقة وخاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية «خور عبدالله» والأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والاقليم.
والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية مملكة هولندا الصديقة هانكه بروينز سلوت.
وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية «خور عبدالله» والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت ومملكة هولندا وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، خاصة تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة وتكنولوجيا الطاقات النظيفة والمستدامة والاستثمارات المشتركة في هذه القطاعات الحيوية.
والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير الخارجية في جمهورية اليونان الصديقة جورجوس جيرابيتريتيس.
وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة وخاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت واليونان وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية والتنموية وقطاعات السياحة واستكشاف الفرص المتاحة في هذا الإطار.

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