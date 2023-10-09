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سفير بلغاريا الثقافة لعبت دائما دورا خاصا في العلاقات مع الكويت

10/9/2023 11:42:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
أقامت مجموعة المرأة الدولية بالتنسيق مع سفارة بلغاريا اليوم الثقافي البلغاري، ورحبت رئيسة مجموعة المرأة الدولية وزوجة سفير بلغاريا أنتونيا ديميتروفا بالضيوف والأعضاء الكرام.
ثم قامت عريفة الحفل ومنسقة العلاقات العامة في المجموعة ليلى بولس بالترحيب بسفير جمهورية بلغاريا لدى الكويت ديميتار ديميتروف الذي ألقى كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة والمساهمة في هذا الحدث، وخاصة في هذا الوقت الذي تحتفل بلغاريا والكويت بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما. وشكر مجموعة المرأة الدولية على استضافة اليوم الثقافي البلغاري. وقال إن الحدث يعد فرصة ممتازة لعرض بعض جوانب ثقافة وتقاليد بلاده. وتابع قائلا: ان لدينا تاريخا طويلا من العلاقات مع الكويت ونحن فخورون بهذا التاريخ من الصداقة والتعاون الحقيقيين، اللذين يغطيان العديد من المجالات، إلا أن الثقافة لعبت دائما دورا خاصا في علاقتنا مع الكويت. وقد شمل تبادلنا الثقافي المعارض والمشاركات في المهرجانات الثقافية والحفلات الموسيقية والتعاون بين المكتبات والمتاحف وتبادل الطلاب وغيرها من الأنشطة.
وتحدث أيضا عن دور المرأة قائلا: «كوني ضيف جمعية تضم نساء من مختلف البلدان والجنسيات، لا يسعني إلا أن أؤكد على دور المرأة في مجتمعنا البلغاري حيث تلعب دورا نشطا للغاية في جميع مجالات الحياة، كما يجب أن ندرك أن نساءنا هن الحارسات الحقيقيات للتقاليد الثقافية والروحية البلغارية في الكثير من النواحي.
وأوضح أن الدولة البلغارية نشأت في منطقة البلقان منذ أكثر من 14 قرنا. وأشار إلى أن التقاليد البلغارية تجمع بين تراث العديد من الحضارات والشعوب بما في ذلك تراقيا القديمة واليونان وروما، وكذلك أيضا الشرق الأدنى. وأفاد بأنه قد تم إدراج عدد من المواقع والتقاليد البلغارية في قائمة التراث العالمي لليونسكو. إلى جانب الجمال الطبيعي لبلغاريا، فإن هذا الثراء الثقافي يجذب ملايين السياح الأجانب إلى بلدي كل عام.
واغتنم ديميتار ديميتروف الفرصة لتهنئة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه منصبه، وتمنى للكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الصديق التقدم والازدهار المستمر.

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