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الإحصاء استعرضت تجربة الكويت بشأن إنجاز التعداد التسجيلي في الرياض

10/9/2023 11:42:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت الكويت ممثلة بالإدارة المركزية للإحصاء في اجتماع الدورة الـ 12 للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد).
وقالت المدير العام لـ «الإحصاء» بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل الإحصائي منية القبندي في تصريح لـ «كونا» إن اللجنة استعرضت في اجتماعها الوضع الراهن لتنفيذ برنامج عمل اللجنة لفترة 2021-2025.
وأضافت القبندي أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات مثل جولة 2020 للبرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن من خلال التركيز على استخدام التقنيات الجيومكانية في دعم أنشطة التعداد وتنمية القدرات الإحصائية. وأفادت بأنه تم استعراض تجربة الكويت بشأن إنجاز التعداد التسجيليو، بالإضافة إلى تقديم مقترح يشتمل على مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتنمية القدرات الإحصائية من خلال برامج أفضل للتعلم الإلكتروني. ومثل الكويت في الاجتماع إلى جانب القبندي رئيس قسم إحصاءات العمل والأجور بالإدارة مريم العوضي.

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