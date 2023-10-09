العدل 45 مليون دينار حصلتها التنفيذ إلكترونيا في الـ 9 أشهر الماضية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
صرح الوكيل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل، بأن أعمال القطاع شهدت طفرة كبيرة في حجم أعمالها وإنجازاتها خلال الفترة الأخيرة، وذلك اتساقا مع توجه الدولة في ميكنة كل الخدمات والاعتماد على النظم الإلكترونية الحديثة في إنجاز المعاملات بما ينعكس بالسهولة واليسر على المراجعين.
وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي حجم تلك الإنجازات، حيث أشارت إلى ان المبالغ المحصلة عن طريق بوابة العدل الالكترونية - الإدارة العامة للتنفيذ خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023 ابتداء من 2023/1/1 حتى 2023/9/30 بلغت 45.125.537.068 مليونا،
فيما بلغت الإحصائية الإجمالية للإدارات لنظام الأرشيف الإلكتروني (الامج) لوزارة العدل خلال عام 2023 للفترة من 1/1/2023 الى 30/9/2023 عدد الصفحات 12 مليونا و263 ألفا و574 صفحة. وتتضمن الإحصائيات جهود مختلف المحاكم والنيابات وقطاعات الوزارة الأخرى.
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