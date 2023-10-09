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العدل 45 مليون دينار حصلتها التنفيذ إلكترونيا في الـ 9 أشهر الماضية

10/9/2023 11:42:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
صرح الوكيل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل، بأن أعمال القطاع شهدت طفرة كبيرة في حجم أعمالها وإنجازاتها خلال الفترة الأخيرة، وذلك اتساقا مع توجه الدولة في ميكنة كل الخدمات والاعتماد على النظم الإلكترونية الحديثة في إنجاز المعاملات بما ينعكس بالسهولة واليسر على المراجعين.
وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي حجم تلك الإنجازات، حيث أشارت إلى ان المبالغ المحصلة عن طريق بوابة العدل الالكترونية - الإدارة العامة للتنفيذ خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023 ابتداء من 2023/1/1 حتى 2023/9/30 بلغت ‎45.125.537.068 مليونا،
فيما بلغت الإحصائية الإجمالية للإدارات لنظام الأرشيف الإلكتروني (الامج) لوزارة العدل خلال عام 2023 للفترة من 1/1/2023 الى 30/9/2023 عدد الصفحات 12 مليونا و263 ألفا و574 صفحة. وتتضمن الإحصائيات جهود مختلف المحاكم والنيابات وقطاعات الوزارة الأخرى.

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