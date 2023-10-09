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التعليم تؤكد تسليم الطلاب الكتب المدرسية بشكل كامل

10/9/2023 11:36:17 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفنى أهمية تسليم الطلاب الكتب المدرسية من الصفوف الأولى حتى الثالث الإعدادي، بعد مرور الأسبوع الثانى من بدء العام الدراسي الجديد، حيث شددت الوزارة على ضرورة تسليم الطلاب الكتب المدرسية بشكل كامل والتى وصلت إلى مخازن المديريات والإدارات والمدارس حرصا على استقرار وانتظام الدراسة فى جميع المدارس.



وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023.



وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم، حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.







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