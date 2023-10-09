المجلس الأعلى للقضاء الكويتي: التنسيق بين المحاكم الخليجية يعزز الأمن الخليجي

MENAFN - Youm7) أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي المستشار الدكتور عادل بورسلي أن التنسق بين المحاكم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه تعزيز الأمن الخليجي.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي - في تصريح له عقب مشاركته في الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينه الرياض الاثنين بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"- إن من أهداف مجلس التعاون تحقيق التقارب في الأنظمة والقوانين وهو ما تم تحقيقه فعلا مبينا أن اجتماعات رؤساء المحاكم تعمل على زيادة مستوى هذا التقارب.



وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون بين المحاكم الخليجية عبر تبادل الخبرات في المجال القضائي.



