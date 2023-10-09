Tuesday, 10 October 2023 07:00 GMT

الجيش اللبناني: إصابة ضابط إثر سقوط قذائف هاون إسرائيلية بمركز عسكري جنوبي البلاد

10/9/2023 11:36:15 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط بجروح طفيفة، إثر سقوط عدد من قذائف الهاون، جراء قصف إسرائيلي في باحة مركز للجيش اللبناني في بلدة رميش جنوبي لبنان.


وأضاف الجيش -في بيان- أن مناطق حدودية في الجنوب اللبناني تعرضت اليوم للقصف من قبل إسرائيل.


كانت قيادة الجيش اللبناني قد دعت المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم.



MENAFN09102023000132011024ID1107216917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث