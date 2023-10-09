الجيش اللبناني: إصابة ضابط إثر سقوط قذائف هاون إسرائيلية بمركز عسكري جنوبي البلاد

MENAFN - Youm7) أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط بجروح طفيفة، إثر سقوط عدد من قذائف الهاون، جراء قصف إسرائيلي في باحة مركز للجيش اللبناني في بلدة رميش جنوبي لبنان.



وأضاف الجيش -في بيان- أن مناطق حدودية في الجنوب اللبناني تعرضت اليوم للقصف من قبل إسرائيل.



كانت قيادة الجيش اللبناني قد دعت المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم.



