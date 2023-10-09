الجيش اللبناني: إصابة ضابط إثر سقوط قذائف هاون إسرائيلية بمركز عسكري جنوبي البلاد

(MENAFN
- Youm7) أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط بجروح طفيفة، إثر سقوط عدد من قذائف الهاون، جراء قصف إسرائيلي في باحة مركز للجيش اللبناني في بلدة رميش جنوبي لبنان.
وأضاف الجيش -في بيان- أن مناطق حدودية في الجنوب اللبناني تعرضت اليوم للقصف من قبل إسرائيل.
كانت قيادة الجيش اللبناني قد دعت المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم.
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