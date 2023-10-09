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البرلمان الجزائري يدعو الفصائل الفلسطينية إلى توحيد قيادتهم لتحقيق الاستقلال

10/9/2023 11:36:15 PM
(MENAFN- Youm7) دعا رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) صالح قوجيل، الفصائل الفلسطينية، إلى توحيد قيادتهم والتحدث بصوت واحد لتحقيق استقلال دولة فلسطين.


وأوضح قوجيل، في ختام جلسة علنية، تم تخصيصها للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين حول عدة قطاعات اقتصادية، أنه "جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة لليوم الثالث على التوالي، نلح على الفصائل الفلسطينية بضرورة توحيد القيادة والتحدث بصوت واحد".


واعتبر أن توحيد القيادة ولم الشمل الفلسطيني يعد "المنفذ الوحيد والأوحد لتحقيق استقلال فلسطين"، مناشدا المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل "تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".


كما جدد رئيس مجلس الأمة الجزائري التذكير بدعم ومساندة الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، للشعب الفلسطيني.



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