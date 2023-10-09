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تهريب النفط الليبي وتمديد قوة مراقبة فض الاشتباك في الجولان على طاولة مجلس الأمن

10/9/2023 11:36:15 PM
(MENAFN- Youm7) قرر مجلس الأمن الدولي أن يعقد الخميس القادم جلسة تصويت على إجراءات إعادة التفويض الخاصة بتطبيق القرار الأممي رقم 2146 الصادر في 19 مارس 2014 والقاضي بمكافحة عمليات التصدير غير المشروعة للنفط من ليبيا.



كما سيشهد عقد جلسة تشاورية في مجلس الأمن حول عمل و أنشطة قوة مراقبة فض الاشتباك في الجولان التابعة للأمم المتحدة سيكون مساعد الأمين العام لشئون الشرق الأوسط وأسيا و الباسيفيك محمد خالد كيارى متحدثا فيها، وكانت قوة مراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الجولان قد تشكلت في العام 1974 وبدأت عملها هناك بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في نفس هذا العام وتختص قوة المراقبة برصد أية خروقات لوقف إطلاق النار بموجب ما نص عليه قرار مجلس الأمن الذي يحمل الرقم 2689 الصادر في 29 يونيو الماضي ممدا مهمة قوة المراقبة في الجولان لمدة ستة أشهر تنتهى في 31 ديسمبر القادم.







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