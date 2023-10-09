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خش واقفل البوابة.. غدًا أول أيام شهر بابه

10/9/2023 11:36:11 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ غدًا الأربعاء شهر باب
و هو الشهر الثاني فى التقويم المصري القبطي القديم من 11 أكتوبر حتى 10 نوفمبر،
وفيه يعبر فصل الخريف عن نفسه بكل مظاهره المناخية.



وفى التقرير التالى نتعرف على المظاهر المناخية لشهر يابه وهي:





1 انكسار درجة حرارة النهار وبدون عودة للأجواء الحارة مرة ثانية إلا مناوشات يائسة قبل دخول الشتاء.



2- بداية الإحساس بلسعة البرد فى أواخر الليل أو فى الصباح الباكر وزيادة احتمالية الإصابة بنزلات البرد.



3- زيادة كبيرة فى الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة والندى الغزير صباحاً.



4- زيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل .



5- بداية ظهور الشبورة المائية صباحاً فى الوجه البحري خصوصاً على الطرق السريعة.



6- بداية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وبداية مناوشات الامطار خاصة على السواحل والدلتا.



أما على مستوى الزرع:



1- تحول بعض المحاصيل إلى التزهير على حساب النمو الخضري (الفاصوليا – الطماطم – الباذنجان – الفراولة ).



2- بداية إزعاج الأمراض الفطرية والبكتيرية المحبة للرطوبة الحرة (التبقعات والندوات على محاصيل الخضر النيلية بالتحديد).



3- فى نهاية شهر بابه يبدأ زراعة القمح والفول والبرسيم (الأسبوع الأول من نوفمبر) وينصح بالالتزام بالخريطة الصنفية وبعدم التأخير هذا الموسم (بعدين نشرح السبب).



4- فى منتصف الشهر تبدأ البطاطس الشتوية فى التحجيم الطبيعي بسبب انخفاض الحرارة ليلاً وممكن اساعد بإضافة البوتاسيوم ( 0-0-50) مع الري بمعدل 10-15 كجم للغمر و 5-6 كجم للتنقيط. وممكن ارش نترات او سترات بوتاسيوم برده (1.5 كجم / فدان).



5- نفس الأمر للفاصوليا البيضا (الجافة).... والخرشوف وغيرها.



6- أما الثوم والبصل المبكر فهذا شهر النمو الخضري وبناء هيكل النبات ولازم نهتم جداً بالتغذية المتوازنة ونركز شوية على الفولفيك والأحماض الأمينية وباقي محفزات النمو.







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