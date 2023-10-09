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غداً تسكين طالبات المناطق الحدودية والنائية بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

10/9/2023 11:36:11 PM
(MENAFN- Youm7) قالت جامعة الازهر إنه في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبناء على
توجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، باستيعاب أكبر عدد من الطالبات بالسكن الجامعي؛ تيسيرًا عليهن ورفعًا للمعاناة عن كاهل أولياء الأمور؛ تقرر أن يكون يوم الأربعاء القادم تسكين طالبات المناطق الحدودية والنائية بتقدير مقبول والمنقولات بمواد جميع الفرق ومختلف الكليات
والمتقدمين (سكن اقتصادي) على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة بالمرحلة الأولى
(فرق نهائية/ سنوات النقل) جميع الكليات ولم تظهر أسماؤهم من خلال رابط موقع الاستعلام بالقبول بالمدن الجامعية، وينطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدن الجامعية وفي حدود الأماكن المتاحة.




صرح بذلك أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، موجهًا الطالبات بمراجعة
رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية؛ لمعرفة نتيجة القبول، وتجهيز أوراق الالتحاق بالمدن الجامعية، وذلك غدا الأربعاء الموافق
11 أكتوبر الجاري، من خلال اللينك الآتي:















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