المقر الباباوى الثالث فى تاريخ الكنيسة.. تعرف على كنيسة العذراء في حارة زويلة

MENAFN - Youm7) تعتبر الكاتدرائية المرقسية بالعباسي المقر الباباوى الحالي لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حيث تم افتتاحها فى عصر البابا كيرلس السادس وبالتحديدفي يوم 24 يوليو 1965 حيث تم وضع حجر الأساس لها بأرض الأنبا رويس بالعباسيةفي حضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة، أن أول مقر باباوى للكنيسة كان في الإسكندرية في الفترة من 61

-1047 م تقريبا، ومع بداية الحكم الفاطمي علي مصر تم تأسيس مدينة القاهرة عام 969 م وتم نقل النشاط التجاري الي العاصمة الجديدة مما حدا بالبابا خريستوذولوس البطريرك 66 ( 1046- 1077 ) بنقل الكرسى البابوي إلى كنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالمعلقة بمصر القديمة.

وفى عصر البابا يؤانس الثامن البطريرك 80 (1300- 1320 م) حيث تم نقل الكرسى البابوى من كنيسة السيدة العذراء المعلقة إلى كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة التي تأسست عام 350م

؛وعنها قال العلامة المقريزى (كنيسة عظيمة عند النصاري اليعاقبة ؛ وهي علي اسم السيدة كما قال عنها علي باشا مبارك في خططه“نقلا عن ابو المكارم أنه كان بحارة زويلة كنيسة عظمى جدابها من الأبنية المشيدة والأحجبة المطعمة بالعاج والآبنوس والتصاوير والنقوش المذهبة من عمل الصناع والمصورين المصريين الأقباط".





وكان فى هذه الحارة كنيسة أخرى غاية فى اللطف وكان من عادة قسوس الكنيسة الكبري ان يحتفلوا رسميا ثلاث مرات في كل سنة :

الأولى: يوم أحد الشعانين وهو الأحد الذي قبل عيد الفصح





والثانية: ثالث يوم من عيد الفصح





والثالثة: يوم عيد الصليب وهو اليوم السابع عشر من شهر توت





وذلك انهم كانوا بعد إقامة الصلاة الاحتفالية يخرجون من الكنيسة بالملابس الرسمية حاملين صحف الانجيل وتتقدمهم المباخر والصلبان وأغصان الزيتون والشموع الموقدة إلي خارج الدرب ؛ويقرأون الانجيل ويرتلون ويهللون ويدعون للخليفة ووزيره ؛ثم يعودون اليها فيكملون نهارهم وينصرفون.