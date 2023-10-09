مجلس الأمن الروسي: الأسلحة المتبرع بها لكييف سينتهي بها الأمر في السوق السوداء

MENAFN - Youm7) حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، يوم الإثنين، من أن الصواريخ والدبابات والطائرات التي قدمها الغرب إلى كييف ستنتهي في السوق السوداء.



وقال ميدفيديف -في تصريح أوردتها وكالة (تاس) الروسية- إن "الحكومة الفاسدة في أوكرانيا كانت تبيع كل ما تحصل عليه".



وأضاف: "لقد سرقوا الغاز والنفط والغذاء والمواد. لقد سرقوا كل ما لم يتم تثبيته. الأمور ستزداد سوءا من هنا. توقعوا وصول الصواريخ والدبابات والطائرات النفاثة قريبا من كييف إلى السوق السوداء".



