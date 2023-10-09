مجلس الأمن الروسي: الأسلحة المتبرع بها لكييف سينتهي بها الأمر في السوق السوداء

(MENAFN
- Youm7) حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، يوم الإثنين، من أن الصواريخ والدبابات والطائرات التي قدمها الغرب إلى كييف ستنتهي في السوق السوداء.
وقال ميدفيديف -في تصريح أوردتها وكالة (تاس) الروسية- إن "الحكومة الفاسدة في أوكرانيا كانت تبيع كل ما تحصل عليه".
وأضاف: "لقد سرقوا الغاز والنفط والغذاء والمواد. لقد سرقوا كل ما لم يتم تثبيته. الأمور ستزداد سوءا من هنا. توقعوا وصول الصواريخ والدبابات والطائرات النفاثة قريبا من كييف إلى السوق السوداء".
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