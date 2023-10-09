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مجلس الأمن الروسي: الأسلحة المتبرع بها لكييف سينتهي بها الأمر في السوق السوداء

10/9/2023 11:36:07 PM
(MENAFN- Youm7) حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، يوم الإثنين، من أن الصواريخ والدبابات والطائرات التي قدمها الغرب إلى كييف ستنتهي في السوق السوداء.


وقال ميدفيديف -في تصريح أوردتها وكالة (تاس) الروسية- إن "الحكومة الفاسدة في أوكرانيا كانت تبيع كل ما تحصل عليه".


وأضاف: "لقد سرقوا الغاز والنفط والغذاء والمواد. لقد سرقوا كل ما لم يتم تثبيته. الأمور ستزداد سوءا من هنا. توقعوا وصول الصواريخ والدبابات والطائرات النفاثة قريبا من كييف إلى السوق السوداء".



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