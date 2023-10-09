ترامب يسخر من بايدن مجددا بشأن مباحثات الأخير مع الزعيم الصيني

MENAFN - Youm7) شبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشاركة الرئيس الحالي جو بايدن في المباحثات مع الرئيس الصيني، بأداء لاعبي كرة القدم من المدارس الثانوية مقابل محترفين من الدوري الرئيسي.

وقال ترامب: "لا يستطيع (بايدن) الجمع بين كلمتين، لكنه يجري مباحثات مع الزعيم الصيني شي جين بينج، الذي أعتقد أنه ذكي للغاية... الأمر أشبه بلعب فريق كرة القدم من المدرسة الثانوية مع فريق محترفين.. تفاوضه مع هؤلاء الأشخاص أمر مثير للسخرية".

وأضاف ترامب: "نحن قريبون جدا من تدمير بلدنا، ومن العيش في بلد يخوض حربا عالمية ثالثة، لأن لدينا رئيسا غير كفء".

وفي هجوم مماثل شنّه ترامب على بايدن في أغسطس الماضي، أعلن ترامب أنه في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، سيطلق تحقيقا عاجلا في جميع الجرائم التي اقترفها الرئيس جو بايدن وعائلته.

كما كانت له تصريحات مشابهة في بداية سبتمبر العام الماضي عندما ردّ ترامب على وصف الرئيس الحالي جو بايدن له بالمتطرف، مؤكدا أن بايدن "إما مجنون أو يعاني من الخرف".



