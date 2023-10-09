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مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة: القوات الروسية لا تستهدف المدنيين فى أوكرانيا

10/9/2023 11:36:07 PM
(MENAFN- Youm7) قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمام مجلس الأمن الدولي، إن مرافق تخزين الحبوب والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا سيتم تدميرها، إذا تم استخدامها لتخزين الذخيرة والمعدات العسكرية الثقيلة.


وأضاف نيبينزيا، في تصريحات أوردتها وكالة /تاس/ الروسية: "مرة أخرى نؤكد أن روسيا لا تضرب أهدافا مدنية.. إنها لا تستهدف المدنيين، تُستخدم الأسلحة عالية الدقة حصريًا لتدمير الإمكانات العسكرية لنظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والمنشآت المرتبطة به".


وتابع: "إذا استخدمت أوكرانيا منشآت تخزين الحبوب والبنية التحتية للموانئ لحفظ الذخيرة والمعدات الغربية، فسيتم تدميرها أيضًا".



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