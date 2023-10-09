مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة: القوات الروسية لا تستهدف المدنيين فى أوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمام مجلس الأمن الدولي، إن مرافق تخزين الحبوب والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا سيتم تدميرها، إذا تم استخدامها لتخزين الذخيرة والمعدات العسكرية الثقيلة.
وأضاف نيبينزيا، في تصريحات أوردتها وكالة /تاس/ الروسية: "مرة أخرى نؤكد أن روسيا لا تضرب أهدافا مدنية.. إنها لا تستهدف المدنيين، تُستخدم الأسلحة عالية الدقة حصريًا لتدمير الإمكانات العسكرية لنظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والمنشآت المرتبطة به".
وتابع: "إذا استخدمت أوكرانيا منشآت تخزين الحبوب والبنية التحتية للموانئ لحفظ الذخيرة والمعدات الغربية، فسيتم تدميرها أيضًا".
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