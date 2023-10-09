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كندا تشهد تظاهرات فلسطينية حاشدة وسط إجراءات أمنية مشددة

10/9/2023 11:36:07 PM
(MENAFN- Youm7) تدفق المئات من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى شوارع وسط مدينة تورونتو الكندية، وساروا باتجاه القنصلية الإسرائيلية في تورونتو، وسط تصاعد العمليات العسكرية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.


وتجمع المتظاهرون في ميدان ناثان فيليبس أمام مبنى بلدية تورونتو، وكان العديد منهم يلتفون بالأعلام الفلسطينية أو يلوحون بها، بينما هتف الحشد: "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، وكُتب على إحدى اللافتات: "الاحتلال جريمة، والمقاومة رد".


وفي حين تجمع المئات من الفلسطينيين وسط المدينة، تواجد عدد من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل، حيث أقامت الشرطة حواجز حولهم باستخدام الدراجات.


وأكد المتحدثون في المظاهرة أنهم لم يأتوا لنشر الكراهية ضد اليهود، بل للدفاع عن حق الفلسطينيين في الحرية.
وقبل ساعات من الاحتجاج، حذرت نائبة قائد الشرطة الكندية لورين بوج الجمهور من أنه لن يكون هناك تسامح مع العنف أو جرائم الكراهية.


وأدلى السياسيون وقوات الشرطة في مدينتي وينيبيج وفانكوفر الكنديتين بتصريحات مماثلة قبل المظاهرات في مدينتيهم، بينما تدفق الآلاف من المؤيدين لفلسطين والمعارضين للسياسات الإسرائيلية في الشوارع في شتى أنحاء كندا.
واستمر الحدث الفلسطيني في تورونتو، على الرغم من معارضة العديد من أعضاء المجلس المحلي ورئيسة بلدية المدينة أوليفيا تشاو.



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