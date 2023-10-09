تقرير أمريكي: كوريا الشمالية تزود موسكو بالذخائر مقابل تكنولوجيا عسكرية متقدمة

MENAFN - Youm7) رجح مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية وجود حركة نقل نشطة للأسلحة والذخائر الكورية الشمالية إلى روسيا.

وقال المعهد الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية مقرا له -في أحدث تقاريره- إن طول أمد الحرب الروسية الأوكرانية قد تسبب في استهلاك كميات ضخمة من مخزونات الذخائر التي تمتلكها روسيا ودفع قادتها إلى اللجوء الى موردين من خارج روسيا للذخائر.

وأضاف أن الذخائر التي تعتمد عليها منظومات الدفاع الروسية لا سيما ذخائر الاسلحة الصغيرة والبنادق الآلية ومضادات الدروع والمدفعية هي نفس الذخائر التي كانت مستخدمة خلال الحقبة السوفيتية، وهي ذات الذخائر التي تعتمد عليها آلة الحرب الكورية الشمالية، فكلاهما تنتميان إلى ذخائر "المعسكر الشرقي السابق".

واستند مركز واشنطن -في تقريره- إلى أحدث صور الأقمار الاصطناعية التي تكشف عن نشاط غير معتاد في حركة قطارات البضائع على الحدود بين كوريا الشمالية وروسيا خلال شهر سبتمبر الماضي، في أعقاب زيارة قام بها زعيم كوريا الشمالية إلى موسكو وعقده لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال التقرير أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونج اون سيكون الرابح الأكبر من صفقة توريد الذخائر لروسيا حيث فى المقابل ستكون موسكو أكثر انفتاحا على تزويد بيونج يانج بالتكنولوجيا المتقدمة في إنتاج الأسلحة، ويؤكد ذلك ما قام به زعيم كوريا الشمالية من زيارات لمواقع عسكرية رئيسية في روسيا ومصانع روسية متقدمة في إنتاج نظم القتال.

وأكد التقرير أن تحليل صور الأقمار الاصطناعية يشي بشكوك كبيرة في محتويات الطرود المنقولة عبر قطارات البضائع على خطوط السكك الحديدية الروسية- الكورية الشمالية، فالحاويات يتم التمويه على محتواها الداخلي قبل تحميلها على عربات قطارات البضائع في محطة تومنانجان الكورية الشمالية الحدودية مع فرض تضييق أمني مشدد عليها.

وأوضح التقرير أنه فى الخامس من أكتوبر الجارى تعاملت المحطة مع 73 قاطرة بضائع قاصدة روسيا وهو معدل حركة نشط وغير مسبوق إذ يصل معدل الحركة الطبيعي إلى 20 قاطرة بضائع في المتوسط.