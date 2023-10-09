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الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة بالتدريب على ملعب الترسانة

10/9/2023 11:36:04 PM
(MENAFN- Youm7) يستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، على ملعب نادي الترسانة، بعدما تم نقل الملعب بسبب تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة للانتخابات المقرر إقامتها يوم 20 من الشهر الجارى.



وكان الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء السبت الماضي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.







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