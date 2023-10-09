الأهلي يدرس خوض مباراة ودية فى فترة التوقف الدولى

MENAFN - Youm7) يبحث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، مع معاونيه، خوض مباراة ودية أو أكثر خلال فترة توقف الدوري بعد استئناف التدريبات الجماعية بدءاً من السبت المقبل، من أجل تجهيز لاعبيه للمنافسات القادمة بعد انتهاء الأجندة الدولية، للحفاظ على حساسية المباريات التي وصل إليها اللاعبون قبل فترة التوقف الدولي.

ويبحث كولر مع أعضاء جهازه المعاون إمكانية خوض مباريات ودية مع فرق الدوري الممتاز، أو مع فرق الناشئين كما هو معتاد، والتي يطبقها فور كل مباراة رسمية، من أجل تجهيز اللاعبين الاحتياطيين ، ومنحهم نفس الحمل البدني الذي يحصل عليه اللاعبين الأساسيين والدوليين.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام 20 أكتوبر الجاري، فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر فى القاهرة.

يذكر أنه فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).