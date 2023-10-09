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النني ومصطفى محمد ينضمان لمنتخب مصر بمعسكر الإمارات اليوم

10/9/2023 11:36:04 PM
(MENAFN- Youm7) ينضم محمد النني لاعب أرسنال الانجليزي، ومصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر الوديتين يومي 12 و16 أكتوبر الجارى.
ووصلت أمس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى العين الإماراتية استعدادا لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و 16 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالعين.
ويرافق بعثة
منتخب مصر
إلى الإمارات عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.
ويترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول.
وأعلن فيتوريا قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر وهم 25 لاعبًا، وشهدت القائمة عودة إمام عاشور وغياب محمود كهربا وجاءت كالتالى:
محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وعمر كمال ومحمد حمدى "بيراميدز" وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى فتحى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدى.



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