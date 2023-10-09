طبيب بيراميدز يطمئن على تطورات تأهيل أحمد سامى مع المنتخب

MENAFN - Youm7) يتواصل الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيبمنتخب مصرالأول، لمتابعة تطورات إصابة أحمد سامى مدافع الفريق السماوى.

وخرج ساميّ مصابا فى الشوط الثاني للقاء إنبي فى الجولة الثالثة بالدوري، وشارك بدلا منه المدافع محمود مرعي، أوضح المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب عبارة عن جذع في أربطة الكاحل تعرض له خلال الشوط الثاني من المباراة التى انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد.واصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة روى فيتوريا اللاعب أحمد سامى مع بعثة الفريق التى وصلت إلى الإمارات لمواجهة زامبيا و الجزائر وديا، على أن يخضع اللاعب لبعض الفحوصات تحت إشراف طبيب المنتخب والعمل على تجهيزه.ويرغب طبيب بيراميدز فى الاطلاع على تطورات إصابة أحمد سامى وعملية التأهيل التى سيخضع لها، حتى يتمكن من إعداد تقرير مفصل عن الحالة وتسليمه للجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو.