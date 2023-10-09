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إمام عاشور يبدأ برنامج التأهيل من كدمة الساق فى الأهلى

10/9/2023 11:36:04 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي ، برنامجه التأهيلي بعد الإصابة بكدمة قوية أسفل الساق في مباراة فريقه الأخيرة أمام الإسماعيلي، والتي تسببت فى خروجه ونقله إلى المستشفى للاطمئنان على حجم الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب.



وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل بعدما خضع للأشعة، مشيراً إلى أن مدة الغياب لا تتعدى من 7 إلى 10 أيام، وأن الجهاز الطبي سيتعامل مع إصابة إمام عاشور بشكل سريع قبل أن يعود سريعا للفريق، موضحان أنه تم نقل إمام لأقرب مستشفى لإجراء الأشعة وهو في طريق العودة بعد نهاية المباراة واطمأننا على حالة اللاعب.



وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور سيبدأ من اليوم يبدأ العلاج مباشرة للتعافي من الإصابة، قبل العودة مجددا لتدريبات فريقه.



ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام 20 أكتوبر الجاري، فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر فى القاهرة.







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