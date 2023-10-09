لبنان: سقوط 3 قتلى من (حزب الله) بقصف جيش الاحتلال الاسرائيلي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 9 - 10 (كونا) -- قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام اليوم الاثنين ان ثلاثة عناصر من حزب الله قتلوا في القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الاسرائيلي على مواقع وقرى في جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة عن بيان لحزب الله قوله إن مجموعات منه قامت "برد أولي" بمهاجمة ثكنة (برانيت) وهي مركز قيادة فرقة الجليل وثكنة (أفيفيم) وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي في جيش الاحتلال وذلك بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وألحقت بهما اصابات مباشرة.
من جهة اخرى أعلن الجيش اللبناني في بيان ان مناطق حدودية في الجنوب تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي حيث سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني بمحيط بلدة (رميش) الحدودية ما أدى الى اصابة ضابط بجروح طفيفة. (النهاية)
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