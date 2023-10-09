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لبنان: سقوط 3 قتلى من (حزب الله) بقصف جيش الاحتلال الاسرائيلي

10/9/2023 11:36:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 9 - 10 (كونا) -- قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام اليوم الاثنين ان ثلاثة عناصر من حزب الله قتلوا في القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الاسرائيلي على مواقع وقرى في جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة عن بيان لحزب الله قوله إن مجموعات منه قامت "برد أولي" بمهاجمة ثكنة (برانيت) وهي مركز قيادة فرقة الجليل وثكنة (أفيفيم) وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي في جيش الاحتلال وذلك بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وألحقت بهما اصابات مباشرة.
من جهة اخرى أعلن الجيش اللبناني في بيان ان مناطق حدودية في الجنوب تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي حيث سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني بمحيط بلدة (رميش) الحدودية ما أدى الى اصابة ضابط بجروح طفيفة. (النهاية)

ف ز / ر ج



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