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العاهل الأردني وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا الأوضاع في غزة ومحيطها

10/9/2023 11:36:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 9 - 10 (كونا) -- بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إنه تم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة تكثيف التنسيق العربي وتوحيد الجهود لوقف التصعيد وتفادي تبعاته على المنطقة بأكملها.
وأكد العاهل الاردني ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ونيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. (النهاية)

ع م ن / م م ج



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