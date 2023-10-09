العاهل الأردني وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا الأوضاع في غزة ومحيطها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 9 - 10 (كونا) -- بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إنه تم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة تكثيف التنسيق العربي وتوحيد الجهود لوقف التصعيد وتفادي تبعاته على المنطقة بأكملها.
وأكد العاهل الاردني ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ونيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. (النهاية)
ع م ن / م م ج
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