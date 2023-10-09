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الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل 9 أمريكيين في هجمات (حماس)

10/9/2023 11:36:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 10 (كونا) –- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين مقتل تسعة من رعاياها في الهجمات التي شنتها حركة (حماس) على إسرائيل وخلفت مئات القتلى والجرحى.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي "يمكننا في هذا الوقت تأكيد وفاة تسعة مواطنين أمريكيين ونقدم خالص تعازينا للضحايا ولأسر جميع المتضررين".
وأوضح ميلر أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب لتحديد مصير عدد آخر من المواطنين الأمريكيين الذي لا يزالوا في عداد المفقودين".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في المقابل ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 687 شهيدا و3800 جريح.
يذكر ان حركة (حماس) الفلسطينية أطلقت فجر السبت عملية (طوفان الأقصى) ضد الاحتلال الاسرائيلي ورشقت خلالها مستوطنات الاحتلال بالاف الصواريخ تزامنا مع اقتحامات برية وبحرية لمواقع قوات الاحتلال ردا على الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. (النهاية)

أ م م / م م ج




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