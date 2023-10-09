الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل 9 أمريكيين في هجمات (حماس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 10 (كونا) –- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين مقتل تسعة من رعاياها في الهجمات التي شنتها حركة (حماس) على إسرائيل وخلفت مئات القتلى والجرحى.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي "يمكننا في هذا الوقت تأكيد وفاة تسعة مواطنين أمريكيين ونقدم خالص تعازينا للضحايا ولأسر جميع المتضررين".
وأوضح ميلر أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب لتحديد مصير عدد آخر من المواطنين الأمريكيين الذي لا يزالوا في عداد المفقودين".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في المقابل ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 687 شهيدا و3800 جريح.
يذكر ان حركة (حماس) الفلسطينية أطلقت فجر السبت عملية (طوفان الأقصى) ضد الاحتلال الاسرائيلي ورشقت خلالها مستوطنات الاحتلال بالاف الصواريخ تزامنا مع اقتحامات برية وبحرية لمواقع قوات الاحتلال ردا على الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. (النهاية)
أ م م / م م ج
MENAFN09102023000071011013ID1107216897
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.