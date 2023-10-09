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اتصالات دبلوماسية مصرية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

10/9/2023 11:36:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 10 (كونا) -- تواصلت الاتصالات الدبلوماسية التي تبذلها مصر لليوم الثالث على التوالي لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية بشكل غير مسبوق في تاريخ المواجهات المسلحة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وقالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان اليوم الاثنين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث في اتصال هاتفي أجراه معه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهود احتواء التصعيد الذي ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرارالمنطقة.
وأضافت على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي ان الرئيسين توافقا على أهمية حث الأطراف كافة على الوقف الفوري للمواجهات والعنف وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح.
وأوضح أن السيسي وأردوغان شددا على ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم.
وبحسب البيان أكد الرئيسان في السياق ذاته أن إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي نهائيا يتأتى عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسي وتطبيق حل الدولتين استنادا إلى المرجعيات المعتمدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وكان الرئيس المصري تلقى اليوم سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من قادة الدول تركزت على بحث وقف العنف في قطاع غزة ومنع إراقة مزيد من الدماء بعد تفجر الاشتباكات التي خلفت مئات الشهداء والاف الجرحى في قطاع غزة. (النهاية)

م م / م م ج




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