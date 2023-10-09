اتصالات دبلوماسية مصرية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 10 (كونا) -- تواصلت الاتصالات الدبلوماسية التي تبذلها مصر لليوم الثالث على التوالي لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية بشكل غير مسبوق في تاريخ المواجهات المسلحة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وقالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان اليوم الاثنين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث في اتصال هاتفي أجراه معه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهود احتواء التصعيد الذي ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرارالمنطقة.
وأضافت على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي ان الرئيسين توافقا على أهمية حث الأطراف كافة على الوقف الفوري للمواجهات والعنف وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح.
وأوضح أن السيسي وأردوغان شددا على ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم.
وبحسب البيان أكد الرئيسان في السياق ذاته أن إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي نهائيا يتأتى عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسي وتطبيق حل الدولتين استنادا إلى المرجعيات المعتمدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وكان الرئيس المصري تلقى اليوم سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من قادة الدول تركزت على بحث وقف العنف في قطاع غزة ومنع إراقة مزيد من الدماء بعد تفجر الاشتباكات التي خلفت مئات الشهداء والاف الجرحى في قطاع غزة. (النهاية)
م م / م م ج
MENAFN09102023000071011013ID1107216896
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