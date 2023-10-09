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رئيس الوزراء القطري يبحث التطورات الفلسطينية مع وزراء خارجية بريطانيا وإيران والأردن

10/9/2023 11:36:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 9 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الاثنين تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مع وزيري الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي والإيراني حسين عبداللهيان ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني جرى خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تخفيض التصعيد.
وأعرب عن قلق قطر العميق إزاء تصاعد العنف بين الجانبين مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس مؤكدا ضرورة تضافر جهود البلدين من أجل التهدئة وخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات.
وفي سياق متصل ذكرت الخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن تلقى اتصالا هاتفيا آخر من وزير الخارجية الإيراني بحث خلاله مستجدات الأحداث على الساحة الفلسطينية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لخفض التصعيد والعمل للحيلولة دون اتساع رقعة العنف.
وفي اتصال هاتفي منفصل بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية الأردني آخر تطورات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقالت الخارجية القطرية في بيان ان الجانبين أكدا أهمية تضافر الجهود من أجل وقف اطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين والعمل على تهدئة الأوضاع. (النهاية)

س س س / ر س




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