رئيس الوزراء القطري يبحث التطورات الفلسطينية مع وزراء خارجية بريطانيا وإيران والأردن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 9 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الاثنين تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مع وزيري الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي والإيراني حسين عبداللهيان ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني جرى خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تخفيض التصعيد.
وأعرب عن قلق قطر العميق إزاء تصاعد العنف بين الجانبين مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس مؤكدا ضرورة تضافر جهود البلدين من أجل التهدئة وخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات.
وفي سياق متصل ذكرت الخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن تلقى اتصالا هاتفيا آخر من وزير الخارجية الإيراني بحث خلاله مستجدات الأحداث على الساحة الفلسطينية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لخفض التصعيد والعمل للحيلولة دون اتساع رقعة العنف.
وفي اتصال هاتفي منفصل بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية الأردني آخر تطورات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقالت الخارجية القطرية في بيان ان الجانبين أكدا أهمية تضافر الجهود من أجل وقف اطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين والعمل على تهدئة الأوضاع. (النهاية)
س س س / ر س
MENAFN09102023000071011013ID1107216895
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.