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الأمين العام للأمم المتحدة يقر بمظالم الشعب الفلسطيني ويشدد على حمايته من العدوان الإسرائيلي

10/9/2023 11:36:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 9 - 10 (كونا) -- أقر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين بالمظالم المشروعة للشعب الفلسطيني على خلفية "الأعمال الإرهابية" التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مشددا على ضرورة ضمان حماية المدنيين والعمل على عدم انتشار الصراع إلى المنطقة بشكل أوسع.
ودان غوتيريش في مؤتمر صحفي حول التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط الغارات الجوية الإسرائيلية التي قصفت غزة فيما أعرب عن قلقه البالغ بشأن التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من 500 فلسطيني بمن فيهم نساء وأطفال وإصابة أكثر من 3000 شخص بجروح في القطاع.
وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية "غير المسبوقة" قصفت منشآت صحية داخل غزة وبرجا سكنيا ومسجدا ومدرستين تابعتين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تؤويان أسرا نازحة في غزة.
وأوضح غوتيريش أن "نحو 137 ألف شخص يحتمون في منشآت (أونروا) في الوقت الراهن والعدد يتزايد فيما يتواصل القصف العنيف والضربات الجوية" مشددا على أن العمليات العسكرية يجب أن تتم بالامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي وضرورة احترام المدنيين وحمايتهم وعدم استهداف البنية التحتية المدنية على الإطلاق".
وفي السياق أعرب الأمين العام عن شعوره بالأسى البالغ إزاء الإعلان اليوم بأن "إسرائيل ستبدأ حصارا كاملا على قطاع غزة وعدم السماح بدخول المساعدات المعيشية بتاتا إلى القطاع سواء الكهرباء أو الغذاء أو الوقود" محذرا من صعوبة الوضع الإنساني في غزة وأنه سيتدهور الآن بشكل كبير.
وشدد غوتيريش أيضا على الاحتياج للمعدات الطبية والغذاء والوقود وغير من ذلك من إمدادات إنسانية بالإضافة إلى ضرورة ضمان وصول عمال الإغاثة إلى المحتاجين في القطاع.
وأكد في هذا الصدد ضرورة تيسير توصيل الإغاثة والإمدادات الأساسية إلى غزة مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لتقديم المساعدات للاستجابة للاحتياجات.
وحث غوتيريش جميع الأطراف والمعنيين على السماح بوصول الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للمدنيين الفلسطينيين العالقين في قطاع غزة فيما ناشد المجتمع الدولي حشد الدعم الإنساني الفوري لهذا الجهد.
وأكد أمين عام الأمم المتحدة أهمية النظر إلى الأفق بعيد المدى وتجنب الأعمال التي لا يمكن التراجع عنها بما يقوي المتطرفين ويقضي على أي آفاق لتحقيق السلام الدائم.
ولفت إلى أن تحقيق الاستقرار طويل الأمد لن يتم إلا عبر السلام المتفاوض عليه الذي يحقق التطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين وأمنهما على حد سواء ورؤية حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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