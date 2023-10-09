مقتل 4 واصابة اكثر من 20 آخرين في قصف لمستشفى رئيسي غرب العاصمة السودانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 9 – 10 (كونا) -– قتل 4 أشخاص واصيب اكثر من 20 آخرين إثر قصف مدفعي استهدف مستشفى رئيسيا بمدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية.
وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان وهي تنظيم غير حكومي في بيان "إن مستشفى النو التعليمي بأم درمان تعرض لقصف مدفعي مكثف صباح اليوم أدى لوفاة 4 اشخاص وعدد كبير من الإصابات وسط المدنيين ودمار للبنى التحتية للمستشفى وإخلائه وخروجه عن الخدمة".
واضاف البيان ان مواصلة استهداف المرافق الصحية هو استهداف مباشر لحياة المدنيين وممتلكاتهم ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان ظلت ترتكب على مدار الشهور السابقة.
وبحسب منظمة (محامو الطوارئ) وهي منظمة حقوقية غير حكومية ان 54 شخصا قتلوا واصيب نحو 164 آخرين جراء القصف العشوائي في العاصمة الخرطوم ومدينة الابيض غرب السودان فيما تم استهداف نحو 15 مستشفى.
ميدانيا اعلن الجيش تصديه لهجوم من قبل الحركة الشعبية بزعامة عبدالعزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان وهجوم آخر على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من قبل قوات الدعم السريع وذلك ضمن معارك لليوم الثاني على التوالي. (النهاية)
م ع م / ر ج
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