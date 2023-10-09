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مقتل 4 واصابة اكثر من 20 آخرين في قصف لمستشفى رئيسي غرب العاصمة السودانية

10/9/2023 11:36:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 9 – 10 (كونا) -– قتل 4 أشخاص واصيب اكثر من 20 آخرين إثر قصف مدفعي استهدف مستشفى رئيسيا بمدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية.
وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان وهي تنظيم غير حكومي في بيان "إن مستشفى النو التعليمي بأم درمان تعرض لقصف مدفعي مكثف صباح اليوم أدى لوفاة 4 اشخاص وعدد كبير من الإصابات وسط المدنيين ودمار للبنى التحتية للمستشفى وإخلائه وخروجه عن الخدمة".
واضاف البيان ان مواصلة استهداف المرافق الصحية هو استهداف مباشر لحياة المدنيين وممتلكاتهم ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان ظلت ترتكب على مدار الشهور السابقة.
وبحسب منظمة (محامو الطوارئ) وهي منظمة حقوقية غير حكومية ان 54 شخصا قتلوا واصيب نحو 164 آخرين جراء القصف العشوائي في العاصمة الخرطوم ومدينة الابيض غرب السودان فيما تم استهداف نحو 15 مستشفى.
ميدانيا اعلن الجيش تصديه لهجوم من قبل الحركة الشعبية بزعامة عبدالعزيز الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان وهجوم آخر على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من قبل قوات الدعم السريع وذلك ضمن معارك لليوم الثاني على التوالي. (النهاية)

م ع م / ر ج



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