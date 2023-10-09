الحكومة اليمنية: مستعدون لدعم توسيع الرحلات الجوية من مطار صنعاء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 9 – 10 (كونا) -- أكدت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين استعدادها لدعم جهود الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان وتوسيعها إلى وجهات إضافية بعد أيام على تعليق رحلاتها احتجاجا على احتجاز ميليشيات الحوثي لأرصدتها في بنوك صنعاء.
وأوضحت الحكومة اليمنية في بيان أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من حرصها التام على رفع معاناة أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين والتي صنعتها الميليشيا الحوثية مبينة أن الميليشيا دأبت على تسييس كافة القضايا الإنسانية والتربح منها ومن ذلك استخدام حاجة المواطن اليمني للانتقال داخل اليمن وخارجه لتحقيق مكاسب زائفة.
وأكد البيان على ضرورة تنفيذ مطالب شركة الخطوط اليمنية بدءا بالإفراج عن حساباتها البنكية والتوقف عن التدخل في سير أعمالها لضمان استمرار الرحلات من مطار صنعاء وتوسيعها إلى وجهات أخرى.
وأشار إلى أن "الميليشيا الحوثية لا تزال تحتجز إيرادات الرحلات من والى مطار صنعاء وتمنع الشركة من استخدام تلك الايرادات لشراء الوقود وتوفير الصيانة اللازمة لتأمين الطائرات واستكمال تسديد قيمة الطائرات الجديدة والمحركات التي تم شراؤها مؤخرا لخدمة المواطن اليمني وإنجاح أعمالها" لافتا إلى أن الميليشيا تسعى لتدمير الخطوط الجوية اليمنية كما دمرت كافة مؤسسات الدولة منذ انقلابها عام 2014.
وكانت ميليشيات الحوثي قد احتجزت مطلع الشهر الجاري طائرة للخطوط الجوية اليمنية على خلفية قرار الشركة تعليق رحلاتها الوحيدة إلى العاصمة الأردنية عمان بسبب سحب الحوثيين لأموالها في بنوك صنعاء والبالغة نحو 80 مليون دولار. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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