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الحكومة اليمنية: مستعدون لدعم توسيع الرحلات الجوية من مطار صنعاء

10/9/2023 11:36:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 9 – 10 (كونا) -- أكدت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين استعدادها لدعم جهود الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان وتوسيعها إلى وجهات إضافية بعد أيام على تعليق رحلاتها احتجاجا على احتجاز ميليشيات الحوثي لأرصدتها في بنوك صنعاء.
وأوضحت الحكومة اليمنية في بيان أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من حرصها التام على رفع معاناة أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين والتي صنعتها الميليشيا الحوثية مبينة أن الميليشيا دأبت على تسييس كافة القضايا الإنسانية والتربح منها ومن ذلك استخدام حاجة المواطن اليمني للانتقال داخل اليمن وخارجه لتحقيق مكاسب زائفة.
وأكد البيان على ضرورة تنفيذ مطالب شركة الخطوط اليمنية بدءا بالإفراج عن حساباتها البنكية والتوقف عن التدخل في سير أعمالها لضمان استمرار الرحلات من مطار صنعاء وتوسيعها إلى وجهات أخرى.
وأشار إلى أن "الميليشيا الحوثية لا تزال تحتجز إيرادات الرحلات من والى مطار صنعاء وتمنع الشركة من استخدام تلك الايرادات لشراء الوقود وتوفير الصيانة اللازمة لتأمين الطائرات واستكمال تسديد قيمة الطائرات الجديدة والمحركات التي تم شراؤها مؤخرا لخدمة المواطن اليمني وإنجاح أعمالها" لافتا إلى أن الميليشيا تسعى لتدمير الخطوط الجوية اليمنية كما دمرت كافة مؤسسات الدولة منذ انقلابها عام 2014.
وكانت ميليشيات الحوثي قد احتجزت مطلع الشهر الجاري طائرة للخطوط الجوية اليمنية على خلفية قرار الشركة تعليق رحلاتها الوحيدة إلى العاصمة الأردنية عمان بسبب سحب الحوثيين لأموالها في بنوك صنعاء والبالغة نحو 80 مليون دولار. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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