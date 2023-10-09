(أوكسفام): قرار الاتحاد الأوروبي تعليق مساعداته للفلسطينيين غير مقبول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 9 - 10 (كونا) -- قالت منظمة (أوكسفام) الخيرية العالمية اليوم الاثنين إن مجرد احتمال تعليق المساعدات للفلسطينيين "ليس فقط مثيرا للقلق ولكنه غير مقبول".
وقالت مستشارة السياسات في الأرض الفلسطينية المحتلة في منظمة (أوكسفام) بشرى الخالدي في بيان "سيكون تعليق المساعدات بمثابة عقاب جماعي يعرض حياة عدد لا يحصى من الفلسطينيين للخطر.. إن التزام أوروبا بتقديم المساعدة لمن يحتاجون إليها يجب ألا يتزعزع أبدا".
وأضافت "أن الافتقار إلى التحرك السياسي الحاسم على وجه التحديد هو الذي أدى إلى إدامة هذه الدورة التي لا نهاية لها من العنف والانتقام مما يضع المدنيين في مرمى النيران".
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها ستطلق مراجعة عاجلة لمساعدات الاتحاد الأوروبي البالغة 691 مليون يورو (730 مليون دولار أمريكي) لفلسطين في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل.
وقالت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان إنها ستجري هذه المراجعة في أقرب وقت ممكن وستنسق مع الدول الأعضاء والشركاء في أي إجراءات متابعة ضرورية.
وحثت منظمة (أوكسفام) المجتمع الدولي على عدم المشاركة في العقاب الجماعي للفلسطينيين.
وأوضحت "أن وقف المساعدات سيمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية والغذاء والمياه والتعليم ولن يجعل المدنيين الإسرائيليين أكثر أمانا".
وأضافت أن الدعم السياسي والاقتصادي المستمر وليس خفض المساعدات هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط.
وأشارت منظمة (أوكسفام) إلى أنها تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من 50 عاما. (النهاية)
ن خ / م م ج
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