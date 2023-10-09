Tuesday, 10 October 2023 06:58 GMT

(أوكسفام): قرار الاتحاد الأوروبي تعليق مساعداته للفلسطينيين غير مقبول

10/9/2023 11:36:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 9 - 10 (كونا) -- قالت منظمة (أوكسفام) الخيرية العالمية اليوم الاثنين إن مجرد احتمال تعليق المساعدات للفلسطينيين "ليس فقط مثيرا للقلق ولكنه غير مقبول".
وقالت مستشارة السياسات في الأرض الفلسطينية المحتلة في منظمة (أوكسفام) بشرى الخالدي في بيان "سيكون تعليق المساعدات بمثابة عقاب جماعي يعرض حياة عدد لا يحصى من الفلسطينيين للخطر.. إن التزام أوروبا بتقديم المساعدة لمن يحتاجون إليها يجب ألا يتزعزع أبدا".
وأضافت "أن الافتقار إلى التحرك السياسي الحاسم على وجه التحديد هو الذي أدى إلى إدامة هذه الدورة التي لا نهاية لها من العنف والانتقام مما يضع المدنيين في مرمى النيران".
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها ستطلق مراجعة عاجلة لمساعدات الاتحاد الأوروبي البالغة 691 مليون يورو (730 مليون دولار أمريكي) لفلسطين في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل.
وقالت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان إنها ستجري هذه المراجعة في أقرب وقت ممكن وستنسق مع الدول الأعضاء والشركاء في أي إجراءات متابعة ضرورية.
وحثت منظمة (أوكسفام) المجتمع الدولي على عدم المشاركة في العقاب الجماعي للفلسطينيين.
وأوضحت "أن وقف المساعدات سيمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية والغذاء والمياه والتعليم ولن يجعل المدنيين الإسرائيليين أكثر أمانا".
وأضافت أن الدعم السياسي والاقتصادي المستمر وليس خفض المساعدات هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط.
وأشارت منظمة (أوكسفام) إلى أنها تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من 50 عاما. (النهاية)

ن خ / م م ج




MENAFN09102023000071011013ID1107216891

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث