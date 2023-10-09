موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - منتخب الكويت للدراجات المائية ممثلا في النادي البحري الرياضي الكويتي يحصد عشر ميداليات (ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وأربع برونزيات) في بطولة العالم التي اختتمت أخيرا في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.
القاهرة - جامعة الدول العربية تعلن عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعد غد الأربعاء لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.
رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أن العدوان الاسرائيلي المستمر بالأراضي الفلسطينية المحتلة أدى إلى سقوط 704 شهداء في قطاع غزة والضفة الغربية وتوضحوا أن من بينهم 687 شهيدا في قطاع غزة منهم 140 طفلا و105 سيدات ونحو 3800 جريح.
واشنطن - وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل تسعة من رعاياها في الهجمات التي شنتها حركة (حماس) على إسرائيل وخلفت مئات القتلى والجرحى.
بيروت - الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام تقول ان ثلاثة عناصر من حزب الله قتلوا في القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الاسرائيلي على مواقع وقرى في جنوب لبنان. (النهاية) ر ج
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