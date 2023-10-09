موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - منتخب الكويت للدراجات المائية ممثلا في النادي البحري الرياضي الكويتي يحصد عشر ميداليات (ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وأربع برونزيات) في بطولة العالم التي اختتمت أخيرا في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

القاهرة - جامعة الدول العربية تعلن عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعد غد الأربعاء لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.

رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أن العدوان الاسرائيلي المستمر بالأراضي الفلسطينية المحتلة أدى إلى سقوط 704 شهداء في قطاع غزة والضفة الغربية وتوضحوا أن من بينهم 687 شهيدا في قطاع غزة منهم 140 طفلا و105 سيدات ونحو 3800 جريح.

واشنطن - وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل تسعة من رعاياها في الهجمات التي شنتها حركة (حماس) على إسرائيل وخلفت مئات القتلى والجرحى.

بيروت - الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام تقول ان ثلاثة عناصر من حزب الله قتلوا في القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الاسرائيلي على مواقع وقرى في جنوب لبنان. (النهاية) ر ج