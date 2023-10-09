جيش الاحتلال: مقتل نائب قائد لواء 300 على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

جيش الاحتلال: مقتل نائب قائد لواء 300 على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
التاريخ
10/9/2023 11:35:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 10 تشرين الأول (بترا)- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحت بند سمح بالنشر، أن نائب قائد اللواء 300، العقيد في الجيش الإسرائيلي عليم عبد الله، قُتل يوم أمس الاثنين في مواجهة مع مسلحين تسللوا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
--(بترا)
م.ف/أز/ هـ ح
10/10/2023 01:47:49
MENAFN09102023000117011021ID1107216889
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