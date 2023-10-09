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جيش الاحتلال: مقتل نائب قائد لواء 300 على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

10/9/2023 11:35:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 تشرين الأول (بترا)- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحت بند سمح بالنشر، أن نائب قائد اللواء 300، العقيد في الجيش الإسرائيلي عليم عبد الله، قُتل يوم أمس الاثنين في مواجهة مع مسلحين تسللوا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
--(بترا)
م.ف/أز/ هـ ح
10/10/2023 01:47:49

MENAFN09102023000117011021ID1107216889

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