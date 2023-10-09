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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمالي الخليل

10/9/2023 11:35:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 10 تشرين الأول (بترا) - استشهد، اليوم الثلاثاء فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في مخيم العروب، شمالي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، باستشهاد الشاب محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر.
وكان الشاب حماد أصيب خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة خرجت في مخيم العروب، تنديدا بالعدوان على غزة. وباستشهاد الشاب حماد، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ يوم السبت الماضي، إلى 18 شهيدا، بينهم 3 أطفال، وأكثر من 90 إصابة بجروح مختلفة.
--(بترا)
م . ف/أز/ هت ح
10/10/2023 01:11:53

MENAFN09102023000117011021ID1107216888

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