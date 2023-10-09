استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمالي الخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 10 تشرين الأول (بترا) - استشهد، اليوم الثلاثاء فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في مخيم العروب، شمالي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، باستشهاد الشاب محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر.
وكان الشاب حماد أصيب خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة خرجت في مخيم العروب، تنديدا بالعدوان على غزة. وباستشهاد الشاب حماد، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ يوم السبت الماضي، إلى 18 شهيدا، بينهم 3 أطفال، وأكثر من 90 إصابة بجروح مختلفة.
--(بترا)
م . ف/أز/ هت ح
10/10/2023 01:11:53
MENAFN09102023000117011021ID1107216888
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