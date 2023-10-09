عجلون: ندوة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 9 تشرين الأول (بترا) - عقد منتدى جبل عوف للثقافة، بالتعاون مع شركة قمة الياسمين، اليوم الاثنين، ندوة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقال الأمين العام لحزب التيار الوطني، الدكتور حمدي مراد، إن حزب التيار يعمل بمنهاج برامجي لتحقيق انطلاقة حزبية ذات أبعاد سياسية تعنى بتلمس حاجات وهموم ومتطلبات المواطن الأردني وسيكون فخرا للقيادة الأردنية ولكل أردني.
وأشار نائب الأمين العام للحزب الوزير السابق الدكتور فايز السعودي إلى أن رؤية الحزب للإصلاح هي بناء الإنسان الأردني الواعي، لافتا إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات المقبلة والقائمة سيقرها أعضاء الحزب، وأنه سيتم إجراء إصلاح شامل ورؤية حزبية تبدأ بإصلاح المنظومة التعليمية والتوجه نحو التعليم المهني وفق خطط مدروسة.
وأشار رئيس المجلس المركزي اللواء المتقاعد عبد الفتاح المعايطة إلى أن الحزب معني باستقطاب أعضاء للحزب من القيادات الواعية للدور الأردني المحوري والساعين لنشر الوعي المجتمعي حول القضايا التي تهم الوطن والمؤمنين بوحدة الأردن وترسيخ قيم الحق والعدالة.
وبين رئيس المنتدى، معاذ الغرايبة، أن المنتدى دأب على إقامة لقاءات وحوارات حزبية لتنشيط العمل الحزبي في الوطن من خلال طرح الأفكار التي تعزز من فرص الإصلاحات.
--(بترا)
ع. ف /أز/ هـ ح
09/10/2023 23:58:26
MENAFN09102023000117011021ID1107216887
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