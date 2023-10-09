عجلون: ندوة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 9 تشرين الأول (بترا) - عقد منتدى جبل عوف للثقافة، بالتعاون مع شركة قمة الياسمين، اليوم الاثنين، ندوة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال الأمين العام لحزب التيار الوطني، الدكتور حمدي مراد، إن حزب التيار يعمل بمنهاج برامجي لتحقيق انطلاقة حزبية ذات أبعاد سياسية تعنى بتلمس حاجات وهموم ومتطلبات المواطن الأردني وسيكون فخرا للقيادة الأردنية ولكل أردني.

وأشار نائب الأمين العام للحزب الوزير السابق الدكتور فايز السعودي إلى أن رؤية الحزب للإصلاح هي بناء الإنسان الأردني الواعي، لافتا إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات المقبلة والقائمة سيقرها أعضاء الحزب، وأنه سيتم إجراء إصلاح شامل ورؤية حزبية تبدأ بإصلاح المنظومة التعليمية والتوجه نحو التعليم المهني وفق خطط مدروسة.

وأشار رئيس المجلس المركزي اللواء المتقاعد عبد الفتاح المعايطة إلى أن الحزب معني باستقطاب أعضاء للحزب من القيادات الواعية للدور الأردني المحوري والساعين لنشر الوعي المجتمعي حول القضايا التي تهم الوطن والمؤمنين بوحدة الأردن وترسيخ قيم الحق والعدالة.

وبين رئيس المنتدى، معاذ الغرايبة، أن المنتدى دأب على إقامة لقاءات وحوارات حزبية لتنشيط العمل الحزبي في الوطن من خلال طرح الأفكار التي تعزز من فرص الإصلاحات.

--(بترا)

ع. ف /أز/ هـ ح

09/10/2023 23:58:26