اعرف موعد ومكان عرض فيلم آل شنب في مهرجان الجونة السينمائى

MENAFN - Youm7) أعلن مهرجان الجونة السينمائى عن جدول عروض أفلام الدورة السادسة من المهرجان التي التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر الجارى، ومن ضمن الأفلام المنتظر عرضها في هذه الدورة الفيلم المصرى "آل شنب " الذى يشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويعرض الفيلم يوم الخميس 19 أكتوبر الساعة 10 مساء بمركز الجونة للمؤتمرات، والعرض الثانى يوم الجمعة الساعة 12 ظهراً بقاعة أوديماكس.

فيلم "آل شنب" بطولة كلاً من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف

شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.











