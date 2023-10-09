عراقة المسرح القومي ومئوية سيد درويش في العدد الجديد من مجلة المسرح

MENAFN - Youm7) الذكرى المئوية لرحيل الفنان سيد درويش وعلاقته بيوسف وهبي، وعراقة المسرح القومي ، بالإضافة لحوار مع الكاتب المصري محمد السيد عيد ، وغيرها من الموضوعات الثرية بالمعلومات يتضمنها العدد رقم"49" (أكتوبر) من مجلة المسرح التي تصدرها دائرة الثقافة.

في "مدخل" العدد الجديد نطالع تقريراً حول تقديم مسرحية "سدرة الشيخ"، المستلهمة من رواية "الشيخ الأبيض" لصاحب السمو حاكم الشارقة، بوساطة المخرج والمؤلف عماد الشنفري، في إطار موسم خريف صلالة الذي نظمته وزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان أواخر أغسطس الماضي.

كما نقرأ استطلاعاً حول دور المسرح الإماراتي في حفظ وإبراز التراث السمعي والبصري في الدولة، إضافة إلى تغطية لجانب من فعاليات مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي اختتمت دورته العاشرة أخيراً.

وحفل باب "قراءات" بعدد من التعليقات والمراجعات حول جملة من العروض التي قدمت ببعض العواصم العربية، إذ كتب أحمد خميس عن مضمون وشكل العرض الراقص "حتشبسوت" للمخرجة المصرية كريمة بدير، وتطرق شريف الشافعي إلى الخصائص التجريبية في "قائمة الخديج" للمخرج الإماراتي عبدالرحمن الملا، وتحدث جوان جان عن مفهوم مسرحة التاريخ انطلاقاً من مشاهدته "سفر برلك" للمخرج سليم عجاج، وكتب جمال عياد عن العلامات الدلالية المرئية والمسموعة في ضوء مشاهدته "فريمولوجيا" للمخرج الأردني مسعود الحاكم، وتكلم محمد زيطان عن هوية وتوجهات المشروع الفني للمخرج المغربي محمد الحر قياساً إلى عرضه الجديد "مفيستو".

وفي "رؤى" كتب صبري حافظ عن مفهوم "الكتابة الركحية" وأثره في العلاقة بين المخرج والممثل، بينما كتب مصطفى رمضاني عن التحديات التي ترافق تجارب مسرح الفضاءات المفتوحة.

وفي "حوار" نشرت المجلة مقابلة لعيد عبدالحليم مع الكاتب المصري محمد السيد عيد، وكتب إبراهيم الحسيني عن عراقة المسرح القومي المصري وطرازه المعماري في "صروح"، وفي "أسفار" حكى المخرج هشام كفارنة رحلته المسرحية إلى العاصمة المغربية قبل عشرين عاماً.

وفي "أفق" كتب الحسام محيي الدين عن التجربة المسرحية للفنانين السوريين رنيم أسبر، ومرهف أبوحجيلة،

وحوى "رسائل" تقارير عن فعاليات مسرحية في القاهرة، والجزائر، وتونس، وبغداد، وفي "متابعات" نشرت المجلة حوارات قصيرة مع المخرج العماني طاهر الحراصي، والكاتب السوداني عادل سعد يوسف، والمخرج الإماراتي محمد العامري، والكاتبة التونسية سامية العمامي، كما نشرت مقالة بمناسبة الذكرى المئوية لرحيل الفنان سيد درويش حول علاقته بيوسف وهبي، إضافة إلى مواد أخرى.

مجلة المسرح







