سبايك لي يتساءل لماذا لم يرصد فيلم Oppenheimer ما حدث لليابانيين؟

MENAFN - Youm7) علق المخرجالعالمىسبايك لي على فيلم Oppenheimer ، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي أن يظهر "ما حدث للشعب الياباني"، حيث تتبع الدراما التاريخية لـ المخرج العالمى لكريستوفر نولان قصة مشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية، والذي طور الأسلحة النووية الأولى، وتم إسقاطها في نهاية المطاف على مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين، ويقدر أنها قتلت ما يصل إلى 226000 شخص.

سبايك لى وكيليان مورفى من Oppenheimer





ويركز فيلم Oppenheimer على الجانب الأمريكي من الأحداث، وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أشاد لي - الذي أخرج أفلامًا مثل Do The Right Thing و BlacKkKlansman – بـ نولان، على الرغم من أنه علق على التصوير التاريخي للأحداث.

حيث صرح لى قائلا:"قدم كريستوفر نولان فيلم عظيم، ما أقوله مجرد تعليق فقط على العمل وليس نقدا، ولكن إذا كان العمل مدته ثلاث ساعات، أود أن أضيف المزيد من الدقائق حول ما حدث للشعب الياباني، لقد تبخر الناس، وبعد سنوات عديدة، أصبح المواطنين اليابانين مشعين، وكنت أتمنى أن تظهر نهاية الفيلم ما فعلته، بإسقاط هاتين القنبلتين النوويتين على اليابان".

وأنهى لى حديثه قائلا:" ما أقوله يؤكد على حبى وصدقى في تعاملى مع نولان، وأنا أراهن أنه يستطيع أن يخبرني ببعض الأشياء التي سيغيرها في فيلم Do the Right Thing وMalcolm X".

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.





وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح " Oppenheimer " في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو.



