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حدوتة مصرية.. الكينج محمد منير يحتفل بعيد ميلاده اليوم

10/9/2023 11:35:45 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل الكينج محمد منير ، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر بعيد ميلاده الـ 69 حيث أنه من مواليد عام 1954، وولد فى قرية منشية النوبة بأسوان، وظهرت موهبته في الغناء منذ طفولته، تخرج منير من كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، وكانت بدايته عبر اللقاء مع عدد من مطربي النوبة وشعرائها وخاصة المطرب زكي مراد الذى ساعده على دخول عالم الغناء.

كان أول لقاء لمحمد منير مع المطرب زكي مراد النوبي، الذي استمع إليه وأعجب بصوته كثيرًا، و طلب من الشاعر عبد الرحيم منصور، أن يستمع إليه، وبعدها تعرف منير على المطرب أحمد منيب، الذي ساعده كثيرًا ودربه على أداء الأغاني بالألحان النوبية، لينطلق منير في عالم الغناء وأصبح واحداً من أبرز المطربين في مصر، مشتهراً بأغانيه المميزة ذات الكلمات الرصينة والألحان الفريدة.

بدأ محمد منير مسيرته الاحترافية في الغناء، بعدما شكل فرقة تضم الشاعر عبد الرحيم منصور والمطرب أحمد منيب، وانضم إليهم الموسيقار هاني شنودة وفرقته المسماة "المصريين" وفي وقت لاحق، وأطلقت الفرقة ألبومها الأول بعنوان "بنتولد"، ولكنه لم يلق النجاح المتوقع، إلا أن الفرقة أصرت على الاستمرار في المشوار وأطلقوا ألبوماً ثانيا عام 1981 بعنوان "شبابيك" ولاقى
نجاحا كبيرا، وحقق مبيعات ضخمة.

قدم محمد منير العديد من الألبومات خلال مسيرته الحافلة منها "اتكلمي" 1983، "ابريء" 1986، "وسط الدايرة" 1987، "شكولاته" 1989، "يا اسكندرية" 1990، "مشوار" 1991، "أسامينا" 1991، "الطول واللون والحرية" عام 1992، "افتح قلبك" 1994، "ممكن" 1995، "من أول لمسة" 1996، "الفرحة" 1999، "في عشق البنات" 2000، "أنا قلبي مساكن شعبية" 2001، "أحمر شفايف" 2003، "حواتيت" 2004، "امبارح كان عشرين" 2005، "طعم البيوت" 2008، "يا أهل العرب والطرب" 2012، "الروح للروح بتحن" 2018، "باب الجمال" 2020.

وبجانب مسيرة منير في الغناء، دخل عالم السينما أيضاً وكان أول أدواره مع المخرج يوسف شاهين في فلم“حدودتة مصرية” عام 1982، وبعدها كرر منير التجربة مع يوسف شاهين في فيلم "اليوم السادس"، وشارك أيضًا في فلم "الطوق والأسوارة" مع شريهان وإخراج خيري بشارة، وفيلم "يوم مر ويوم حلو"، وفيلم "حكايات الغريب"، وفيلم "دنيا" وغيرها من الأفلام.




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