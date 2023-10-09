تسريحات شعر تنفع للجامعة.. الضفيرة وديل الحصان أبرزها

(MENAFN
- Youm7) تسعى الفتيات في الجامعة إلى البحث دائمًا عن تسريحات شعر تبدو رائعة ومناسبة، مع الحفاظ على البساطة وعدم الحاجة للكثير من الجهد والوقت، ووفقًا لما جاء في موقع
Style craze نستعرض عددا من تسريحات الشعر السهلة والمناسبة لأي طول شعر وتصلح للجامعة. تسريحات شعر تصلح للجامعة: كعكة فضفاضة منخفضة :
تعتبرالكعكة الفضفاضة المنخفضة من التسريحات السهلة التي يمكن تنفيذها في
الشعر الطويل
أو الشعر متوسط الطول، وتعطي جاذبية ومظهرا مناسبا للشعر.
كعكة منخفضة
تسريحة ملساء:
اصنعي تسريحة شعر ملساء، وقسمي الشعر من الأمام إلى نصفين، ثم قومي بوضع دبابيس الشعر لتثبيت الانقسام الأمامي من الشعر، واتركي باقي الشعر انسيابيا.
تسريحات شعر ملساء
ضفائر:
من الممكن أن تقسمي شعرك وتأخذي منه خصلات عشوائية وتصنعيها ضفائر متفرقة.
الضفيرة:
سرحي شعرك بشكل متساو واصنعي الضفيرة العلوية عن طريق رفع الشعر ذيل الحصان ثم تضفيره بشكل كلى للحصول على ضفيرة واحدة قوية جذابة.
ضفيرة طويلة ذيل الحصان:
ذيل الحصان من التسريحات السهلة غيرالمكلفة للوقت أوالدبابيس الخاصة بالشعر، لذا احرصي على لمِّ جميع الشعر وتثبيته بمشبك شعر قوي ورفعه بشكل متوسط، مع تركه انسيابيا، يمكن ارتداء توك بتفاصيل بسيطة ويُفضَّل أن يكون أملسا بدون أي نقوش أو رسومات.
تسريحة ذيل الحصان ضفيرتين:
بعد تنظيف شعرك بشكل جيد، قسمي الشعر إلى نصفين متساويين، وابدأي بتضفير كل جزء بمفرده، مع وضع توك صغيرة الحجم أسفل كل ضفيرة، لتثبيتها.
ضفائر شعر الشعر مفرود:
الشعر المفرود الأملس من التسريحات التي تناسب الجامعة وتعتبر من أسهل التسريحات من حيث الوقت فهي موفرة، ولها مظهر جذاب.
شعر مفرود كعكة عالية فضفاضة:
صففي الشعر بشكل جيد، ثم ارفعيه بشكل متساو ثم ضعيه بداخل توك لسهولة التحكم، ثم لفي الشعر لكن بدون شد أو ضغط عليه، لكي تحصلي على الكعكة العالية الفضفاضة.
كعكة فضفاضة
MENAFN09102023000132011024ID1107216881
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.