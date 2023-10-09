تسريحات شعر تنفع للجامعة.. الضفيرة وديل الحصان أبرزها

MENAFN - Youm7) تسعى الفتيات في الجامعة إلى البحث دائمًا عن تسريحات شعر تبدو رائعة ومناسبة، مع الحفاظ على البساطة وعدم الحاجة للكثير من الجهد والوقت، ووفقًا لما جاء في موقعStyle craze نستعرض عددا من تسريحات الشعر السهلة والمناسبة لأي طول شعر وتصلح للجامعة. تسريحات شعر تصلح للجامعة: كعكة فضفاضة منخفضة :



تعتبرالكعكة الفضفاضة المنخفضة من التسريحات السهلة التي يمكن تنفيذها في

الشعر الطويل

أو الشعر متوسط الطول، وتعطي جاذبية ومظهرا مناسبا للشعر.

كعكة منخفضةتسريحة ملساء:

اصنعي تسريحة شعر ملساء، وقسمي الشعر من الأمام إلى نصفين، ثم قومي بوضع دبابيس الشعر لتثبيت الانقسام الأمامي من الشعر، واتركي باقي الشعر انسيابيا.

تسريحات شعر ملساءضفائر:



من الممكن أن تقسمي شعرك وتأخذي منه خصلات عشوائية وتصنعيها ضفائر متفرقة.

الضفيرة:

سرحي شعرك بشكل متساو واصنعي الضفيرة العلوية عن طريق رفع الشعر ذيل الحصان ثم تضفيره بشكل كلى للحصول على ضفيرة واحدة قوية جذابة.

ضفيرة طويلة ذيل الحصان:

ذيل الحصان من التسريحات السهلة غيرالمكلفة للوقت أوالدبابيس الخاصة بالشعر، لذا احرصي على لمِّ جميع الشعر وتثبيته بمشبك شعر قوي ورفعه بشكل متوسط، مع تركه انسيابيا، يمكن ارتداء توك بتفاصيل بسيطة ويُفضَّل أن يكون أملسا بدون أي نقوش أو رسومات.

تسريحة ذيل الحصان ضفيرتين:

بعد تنظيف شعرك بشكل جيد، قسمي الشعر إلى نصفين متساويين، وابدأي بتضفير كل جزء بمفرده، مع وضع توك صغيرة الحجم أسفل كل ضفيرة، لتثبيتها.

ضفائر شعر الشعر مفرود:

الشعر المفرود الأملس من التسريحات التي تناسب الجامعة وتعتبر من أسهل التسريحات من حيث الوقت فهي موفرة، ولها مظهر جذاب.

شعر مفرود كعكة عالية فضفاضة:

صففي الشعر بشكل جيد، ثم ارفعيه بشكل متساو ثم ضعيه بداخل توك لسهولة التحكم، ثم لفي الشعر لكن بدون شد أو ضغط عليه، لكي تحصلي على الكعكة العالية الفضفاضة.

كعكة فضفاضة



