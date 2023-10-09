حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 10 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر: تغيرات

يعرف عن مولود

برج الميزان

أنه شخصية عاشقة للألوان وشراء الملابس جيد أيضًا يمتلك ملامحه جذابة يمتلك القدرة على الاقناع، شخصي محبة للحياة

برج الميزان في حظك اليوم 10 أكتوبر يجيد مولود برج الميزان التحضير للعمل تحت أي ظرف بالرغم من أنه شخصية كارهة للروتين اليومي ويحب التنقلات في العمل لكنه شخصية ناجحة إداريًا، يجيد حل المشاكل.مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبد الوهاب ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي











برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني:

احرص على البعد

عن الدخول في أي مشكلات

تتسبب في توقف العمل ،حاول أن التعامل في نطاق الشغل فقط ولا تتيح مجال للحديث عن حياتك الشخصيةولا تشارك الحديث ألا أن يكون في صالح العمل

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي: صلح أي خلاف بينك وبين شريك حياتك لكي تسير العلاقة العاطفية في حب دائم وامان وحافظ على مقابلة اصدقائيالمقربين منك، ولا تجعل المسافات تزيد في البعد. برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي :

تجنب السهر والتفكر الزائد لفترات طويلة لكي لا ترهق عقلك وفكرك وتجنب الدخول في أي شيء يؤثر على حياتك الصحية بالسلب، أيضًا حافظ على تناول

الأطعمة المفيدة

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة: يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن يحصل على بعض التغيرات لذا هو بحاجة للتخطيط من جديد والمحافظة على وضع الخطط التي تساعده في مواجهة التغيرات. برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر: اتفاقيات اقتصادية

شخصية

برج القوس

من الشخصيات الرومانسية المرحة القادرة على تحقيق نجاحات كبيرة في العلاقات الاجتماعية والعاطفية أيضًا هو شخص كوميدي يميل للفكاهة

برج القوس في حظك اليوم 10 أكتوبر

يعرف برج القوس بأنه شخصية مليئة بالمميزات والصفات الإيجابية أيضًا يمتلك القدرة التنافسية في ادارة العمل بشكل كبير فهو شخصية لديها خبرة في عدة مجالات

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.











برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني:

ابتعد عن الأمورالسلبية التي تتعلق بالعمل وتجنب الأحاديث التي تتسبب في افتعال مشاكل في السوق وحاول أن تتعاون مع باقي الزملاء ويفضل اهل الخبرة

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

تخلص من القلق العاطفي تجاه شريك حياتك وتخلص من الشخصيات غير السوية في حياتك وقدم اهتمامك بعائلتك وتخلص من أي مشاكل توتر سلامك النفسي

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي:

انت بحاجة لتناول كميات كبيرة من المياه مع مراعاة

الحفاظ على صحتك وسلامتك خلال قيادتك للسيارة لا تحاول الاندفاع نحو الأمام

ألا بعد اتخاذ احتياطاتك

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس انه خلال الفترات المقبلة يمكن أن يحصل على تغيرات في العمل ويمكن أن يسافر للخارج للحصول على اتفاقيات اقتصادية.

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر: أخبار سارة

بالرغم من أن مولود

برج العذراء

من الشخصيات العنيدة سريعة الغضب لكنه شخصية حنونة طيبة القلب لا تجيد البخل لكنه كثير العطاء بشكل كبير

برج العذراء في حظك اليوم 10 أكتوبر

شخصية برج العذراء من الشخصيات كثيرة الشك في التعاملات اليومية لا يثق في الاشخاص بسهولة لكنه شخصية نظيفة عاشقة للترتيب والنظافة الشخصية

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.











برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني:

تحلى بالصبر في الفترات المقبلة وتخلص من أي

قلق أو توتر في العمل وحاول أن تسعى من أجل سرعة الوصول لهدفك وبفضل أن تحافظ على المشاورة عند اختيار قرارات العمل

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

اهمالك لرعاية العلاقة العاطفية سوف يتسبب في وضع حواجز نفسية ببنك وبين شريك حياتك لذا حاول أن تكسر اي خلافات قديمة وتبادل الهدايا معه

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي:

حافظ على صحتك وحاول الا تبذل مجهودًا يتسبب لك في توتر حالتك الصحية ولكن احرص على تناول الأطعمة الجيدة وحاول أن تأخذ وقت للراحة، خلال الأيام المقبلة

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء اخبار سارة كلها فرحة وسعادة وتعويض عن السنوات الماضية، لذا حاول أن تغتنم الفرص ولكن عليك

بتقديم الدعم لشريك حياتك أيضًا فهو جزء كبير من نجاحاتك.

برج الجدى.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر: أرباح كثيرة

من مميزات

برج الجدي

أنه شخصية تتصف بالهدوء والرقي وحسن التعامل أيضًا هو شخصية جيدة التفكير ملتزم

بمواعيده وقرارته ومتزن في التعاملات الخاصة بالعمل

برج الجدى في حظك اليوم10 أكتوبرومواليد برج الجدي هم أشخاص ذوو شخصية قوية وملتزمة. يتميزون بالطموح والتفاني في تحقيق أهدافهم، ويعملون بجد لتحقيق النجاح في حياتهم المهنية والشخصية.مشاهير برج الجدى



ومن مشاهير برج الجدى الفنانة

ياسمين عبد العزيزويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

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برج الجدى وحظك اليوم على الصعيد المهني :

خلال الفترات المقبلة يحظى مولود برج الجدي بعدد كبير من العروض الخاصة بتجديد العمل وتحقيق وبعض الأهداف التي طال انتظارها لذا استمر في السعي ولا تتوقف

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفي :

تخلص من الملل العاطفي وحاول أن توفر وقت كافي لشريك حياتك ولا تجعل العمل يأخذ كل ساعات يومك أيضا حاول أن تصنع خطط جديدة للاستمتاع بالحياة

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحي: انت تتمتع بجسم رياضي فحاول أن تقلع عن التدخينوتتخلى عن العادات السلبية وتخلص من السهر ومارس التمارين الرياضية وابتعد عن تناول المشروبات الغازية.برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدي أنه خلال الفترات المقبلة سوف يحظى بتوقيع عقود جديدة تخص العمل واستلامه مكانه جديدة تحقق له أرباح كثيرة.

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر: اخفاء المشاعر

برج الثور من الأبراج العملية المهنية لدرجة كبيرة، لكن العقلانية تغلب عليه أكثر من الجانب العاطفي، أمين وذو ثقة، مزاجي في بعض الاحيان، حساس ورومانسي، حر لا يقبل القيود، يكره النقد بكافة اشكاله

برج الثور في حظك اليوم 10 أكتوبر

برج الثور من الشخصيات التنافسية الذي لا يهدأ حتى يحقق أهدافه، لديه سعي كبير لأثبات ذاته، عنيد للغاية، واثق بنفسه زيادة عن الحد أحياناً، لبق ودبلوماسي وقادر على اقناع الاخرين، يعتبر اظهار مشاعره ضعف لذا يخفيها في اغلب الاوقات

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الأعلامي جورج قرداحي، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

تحتاج لأعادة رؤية الاوضاع بشكل جديد، فهناك العديد من المستحدثات التي ينبغي متابعتها والأستفادة منها للمستقبل، تطوير الذات اصبح شيء ضروري وايضاً اصبح شرطاً للمواكبة والقدية على الأستمرار

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

اخفاء المشاعر ليست قوة، وبخاصة مع المقربين منك، حاول التعامل معهم بمشاعرك فهم ليسو صفقة تحاول عقدها، او عميل تحاول التعامل معه، العلاقات الأنسانية معتمدة على العواطف وليس العقل

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

تمر بحالة صحية وعقلية ممتازة ولكن عقلك يحتاج لمزيد من الاستزادة، حاول تخصيص وقت للقراءة في مجال تخصصك من وقت لاخر، وبشكل روتيني، فالقراءة غذاء العقل، وستمنحك وقت كاف بمفردك لأعادة التفكير بشكل جيد

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

بعض الأمال المستقبلية لن تتحقق الا بالسعي والعمل من اجلها، ستستطيع الحصول على ما تريده، ولكن سرعتك في الحصول عليه والإنجاز هي ما تقتضي السعي المستمر والجاد، عن طريق الالتزام والصبر والجهد.

برج الدلو.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر: لا كتم مشاعرك

برج الدلو من الأبراج الأجتماعية، يكتسب صداقات جديدة في اي مكان يتواجد فيه، يعشق المغامرة والجنوح، لديه امال كبرى بشأن المستقبل، رومانسي وعاطفي وحساس، يكره القيود والروتين

برج الدلو في حظك اليوم 10 أكتوبر

برج الدلو من الشخصيات التي تستطيع التأقلم مع التغيرات بشكل فائق، يعبر عن ذاته بدقه، مشاعره لا يفصح عنها بسهولة، لبق الحديث وقادر على كسب الاخرين في صفه، يتميز بالمرونة ويستطيع اكتساب معارف وخبرات جديدة دائماً

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني

تحسن كبير على الصعيد المهني نتيجة الاختيارات العقلانية التي اتخذتها بناء على تفكيرك العقلي العملي، ولكن لا تترك العقل يتحكم بك بشكل مطلق، فبعض المشاعر المكبوته قد تظهر في ادائك في العمل، حاول التنسيق ما بينهما حتى لا تصاب بالملل

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي

كتم مشاعرك وعدم البوح بها اكبر خسارة ستندم عليها يوماً ما، حاول اطلاق سراحها، والتعبير عما في قلبك، قد تربح وربما لا، ولكن المحاولة هي ما تشكل شخصياتنا، وتجرأنا على اتخاذ مثل تلك القرارات هي ما يبقى ويحولها من ذكرى حزينة لتجربة ومرت

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي

صحتك في حالة جيدة حالياً ولكن ينبغي الأهتمام بها بشكل اكبر، لا تتكاسل عن بعض المشاكل البسيطة والتي من شأنها ان تتفاقم مستقبلاً، حافظ على نفسك وإطمئن على ذاتك

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

مرحلة جيدة في مجملها، وستصبح افضل اذا التزمت بروتين ذاتي تضعه لنفسك لتحقيق ما تريده، فلا نجاح للوصول بدون خطه مرسومة بإحكام، وايضاً العزيمة على تنفيذها بشكل مناسب في توقيتات مناسبة





برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر: استقرار مهني

برج الأسد من الأبراج الشجاعة، نموذج يحتذى به في الشجاعة والأقدام، متهور احياناً ولكنه طيب القلب، الأسرة تحتل لديه المكانة الأولى، غيور للغاية، متقلب المزاج نسبياً، تسيطر عليه عاطفته على الأغلب.

برج الأسد في حظك اليوم 10 أكتوبر

شخصية برج الأسد فريدة، فهي عاطفية للغاية فيما يخص العائلة، شجاع بتهور احياناً ويدافع عن اسرته بإستماته، ملامح وجهه تظهر عواطفه بشكل كبير، لذا فهي شخصية واضحة لا تتلاعب بالاخرين ولا يمكنه أن يخفي مشاعره.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان

أحمد عز، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني

استقرار على الصعيد المهني نتيجة اكتساب خبرات جديدة ومعارف مهمة فيما يخص الوضع الراهن، فاستمر في سعيك ستصل إلى ما تصبو إليه، وحاول السيطرة على انفعالاتك ولا تستبق تكوين صورة عن الاخرين بدون التعامل معهم أولاً.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

مشاعر الأرتباط الوثيقة بالأسرة جيدة ولكنها احياناً ما تحتاج لبعض الفراغ الشخصي لكل فرد في الأسرة، لا تحاول التحكم فيهم ولكن كن موجود بينهم، انصح وارشد ولكن بعقل وحكمه ولا تحاول فرض سلطتك عليهم.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

العصبية الزائدة في تلك الفترة تؤثر بشكل كبير على نفسيتك، حاول الاستماع بشكل كامل وحاول ممارسة بعض تمارين اليوجا والاسترخاء مع بعض الرياضات البدنية لتفريغ طاقة الغضب بعيداً عن تفريغها في غير موضعها

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

بعض المشكلات الحالية انت سبب اساسي في تكوينها ما تلبث ان تنحل وحدها بعد التعقل والتفكير بشكل جيد في مسارات الامور، مجرد فهم وضعك الحالي يحل وحده المشكلة من تلقاء نفسها بل وسيعزز من حضورك في كافة الانحاء





برج الحوت.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر: اكتساب خبرة

برج الحوت من الأبراج المميزة في كل الأصعدة، معروف بتقلباته المزاجية الحادة، صريح بدرجة كبيرة، طيب القلب وحازم في قراراته، متهور احياناً ولكنه شجاع، واثق بنفسه ومعتد بذاته، لا يقبل القيود

برج الحوت في حظك اليوم 10 أكتوبر

برج الحوت من الشخصيات الواضحة، لا تستطيع اخفاء مشاعرها، لديها حضور قوي ومميز، متسرع احياناً ولكنه يتحمل عواقب افعاله بكل شجاعة، حر ولا يقبل التوجيه او النقد او الهجوم، عقلاني ومبدع ويتخذ قراراته بناء على تفكير عميق

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت

النجمة دينا الشربيني، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

استقرار الأحوال لأسباب خارجة عن ارادة الحوت، على الرغم من سعيه للمزيد من النشاط المتواصل في الفترة الماضية، والتي تؤثر سلباً على انتاجه وجودته، حاول الراحة قليلاً فلست في منافسة مع احد

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

كلما يمر بك الوقت كلما تزداد ثقتك بنفسك وقدرتك على التأقلم بشكل كبير، الرفض من طرف لا يعني نهاية المسألة، الدنيا دار تجارب، ومعارف جديدة، لا تتعجل في اختيار شريكك فربما تجد من لديه مرآة روحك

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي

الجانب النفسي والبدني ليست في افضل حالة حالياً، حاول الراحة والنوم وتنظيم وقتك ولا تشغل معظم وقتك في اثبات شيء للأخرين، فلتعتقد بداخلك انك أفضل من ذلك بكثير ولا ترتقي لمثل تلك الاختبارات

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

لقد صنعت جهد كبير أثمر أنجازاً لا مثيل له، من حيث الحصيلة فالنتيجة معقولة، ولكنها تحتاج للتحسين في القريب، قراراتك تحتاج لمزيد من التركيز ومزيد من الخبرة التي ستكتسبها مع مرور الوقت واكتساب معارف جديدة، استمر في القراءة وفي تطوير نفسك، وتمتع ايضاً بحياتك.

برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر: لا تقترض المال

مولود برج الحمل يتميز بعدة صفات منها أن لديه سرعة بديهة عالية، ومن السهل أن يسمع الرأي الأخر بكل هدوء ورحابة صدر، ويعشق الأجواء الخيالية المبهرة.

برج الحمل في حظك اليوم 10 أكتوبر

مولود برج الحمل يتمتع بأنه يحب الدعابة والضحك، ولديه قلب من ذهب، ويعشق السفر والمغامرة مما يجعله ينفق المال الذى لديه ولهذا يقع في مشاكل مالية.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهني:

عليك أن تغير من مكانك، إذا لم تشعر بالسعادة والشغف، وحققه في الكثير من الأمور من حولك، ولديك لباقة عالية تفتح لك الكثير من الأبواب، أحرص على العمل الجاد.

برج الحمل حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

لا تدخل في شجار مع شريك الحياة حتى تستمر الحياة بينكما، وأحرص على جعله يصغى لك، مع الأستماع له عند التحدث، ولا تجعل أي شخص يدخل في الشجار حتى لا ينقلب لمشكلة كبيرة.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي:

قد تشعر بالتكاسل بعض الوقت عن القيام بممارسة التمارين الرياضية، فأحرص على التمرن كل فترة، مع اختيار نوعية طعام مناسب للسعرات الحرارية التي تحتاجها.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

لا تقترض من أي شخص أي مال، وقوم بمشروعك بمالك الحر، حتى لا تشعر بالقلق من رد المال، وقيم نفسك كل فترة لتعرف مدى تقدم مشروعك وحصولك على المكاسب المجزية.

برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر: التزم الصمت

مولود برج الجوزاء يتميز بعدة صفات منها أنه يحب الضحك والمرح، ولديه ثقة عالية بقدراته، وقادر على تحقيق كل

أهدافه مهما كانت العقبات من حوله.





برج الجوزاء في حظك اليوم10أكتوبر

مولود برج الجوزاء يتمتع بأنه قادر على تخطى جميع المخاطر التي يتعرض لها بسهولة، ويجد لها حلول كثيرة بشكل سريع، لأنه يمتلك ذكاء فطرى مميز.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل أحمد رمزى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.











برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني:

عليك أن تأخذ قرار سريع، في عملك وأهم شيء أن يكون يحقق كل ما تريد من نجاح متوقع، ولا تؤجل عملك لوقت متأخر حتى تقوم بعمل أخر وأجعل عملك به الكثير الأولوية.

برج الجوزاء حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

عليك أن تتعرف على شريك حياة جديد فقد تصادف حب حياتك، فأعطى نفسك فرصة ولا تتردد، وتعرف عليه فقد يكون هو الحب الذى تبحث عنه منذ سنوات عديدة.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي:

عليك أن تتناول طعام صحى يحتوى على الخضروات والفاكهة مع شرب الماء بكثرة خلال ساعات اليوم، ومارس رياضة اليوجا التي تمدك بالسلام النفسى والهدوء.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

لا تتشاجر مع أي شخص وألتزم الصمت ولا تدخل في أي شجار، فأن النتيجة ليست في صالحك، أبتعد عن الشخص السلبى وأقترب من الشخص الإيجابى أفضل لك.

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر: ثق بشريكك

مولود برج السرطان يتميز بعدة صفات منها أنه شديد الرومانسية ويملك مشاعر رقيقة حساسة، ويحب الأهتمام من الأشخاص الذى يحبهم، ويفرح بقربهم.

برج السرطان في حظك اليوم10أكتوبر

مولود برج السرطان يتمتع بأنه يمتلك حدس قوى يجعله يشعر بالأمور من حوله قبل حدوثها، ويفهم الأشخاص التي يتحدث معها، ويتأقلم مع الأمور الجديدة بشكل بسيط.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني:

عليك أن تأخذ الفرصة التي تجدها من حولك، ولا تتردد فيها بشكل كبير، حتى تتمتع بالإمكانيات المتوافرة معك، وطور من نفسك وتعلم لغة حتى تصل لمكانة عالية.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

عليك أن تثق بشريك الحياة فهو يعرف شخصيتك وقادر على أعطاء النصيحة التي تريدها بكل ود، مع تجاوز عن أي خلاف بينكما حتى تعيش معه بسعادة وهدوء.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي:

عليك أن تمارس التمارين الرياضية كل صباح مثل رياضة الجرى، مع التقليل من الطعام الذى يحتوى على السعرات الحرارية، حتى تصل للوزن المثالى الذى تريده.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

عليك أن تقوم بعملك على أكمل وجه، وبعد ذلك حاول أن تحصل على بعض الترفيه، عن طريق مقابلة بعض الأصدقاء والذهاب لنزهة جميلة لمزيد من الشعور بالسعادة.

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر: مثال على الالتزام

مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك ذكاء عالى وقدرة رهيبة على التفكير بشكل سليم ووضع خطط منطقية، ولديه شجاعة منقطعة النظير.

برج العقرب في حظك اليوم 10 أكتوبر

مولود برج العقرب يتمتع بالغموض والمشاعر المرهفة الحساسة والجاذبية مما يجعل له أصدقاء في كل دول العالم، ولديه عزيمة جبارة على تحقيق كل يريده من أهداف.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني:

أنت تمتلك ذكاء مدهش مما يجعلك قادر على خوض العديد من التحديات الصعبة وتجعلها في صالحك بشكل سلس، مع التخطيط الجيد لعملك لتحصل على أعلى المكاسب.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

عليك أن تقدر شريك الحياة عن طريق إظهار مشاعرك الرقيقة عند التحدث معه، ليعلم أن لديك شخصية فريدة من نوعها، مع إعطائه هدية رقيقة تعبيراً عن حبك له.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي:

حاول أن تتناول وجبة الإفطار قبل الخروج من المنزل في الصباح، مع ممارسة التمارين الرياضية التي تمدك بالنشاط والحيوية، في الهواء الطلق، مع الحصول على قسط من الراحة.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

أنت تشعر بالشغف الزائد عند القيام بالمهام التي تقوم عليها، وأعطى من حولك النصحية، ليتعلموا من إنجازاتك، ويحتذوا بك، فأنت مثال حى على الألتزام والإرادة العالية.



