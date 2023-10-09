وصفات طبيعية للحصول على بشرة خالية من البقع أو العيوب

MENAFN - Youm7) كل فتاة تريد أن تصبح جميلة وناضرة بشكل لا يصدق، من خلال وضع خافى العيوبعلى البشرة لإخفاء أي عيوب ظاهرة أو بثور أو حب الشباب، وقد تخاف الفتاة من استخدام منتجات بها مواد ضارة على البشرة ، والتي قد تؤثر بالسلب عليها، مما قد يسبب حساسية أو تهيجا أو جفافا، وتوجد بعض المكونات التي يمكن استخدامها للبشرة للحصول على بشرة ناصعة بدون أي عيوب، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "stylecraze".



عيوب البشرة

وصفات طبيعية لعيوب البشرة:بياض البيض للتخلص من العيوب:

سوف تحتاجين إلى:

1 بياض بيضة

فرشاة للوجه

الطريقة:

يتم وضع بياض البيض على البشرة النظيفة باستخدام الفرشاة، ويمكن عن طريق الأصابع.

وتترك على البشرة لتجف، لمدة 10 دقائق.

يتم شطف الوجه بالماء.

ويتم تجفيفه بالتربيت الرقيق عليه ثم يتم وضع مرطب.

ويتم القيام بالأمر مرتين في الأسبوع.

وبياض البيض يحتوى على إنزيمات طبيعية يعمل على توحيد لون البشرة ويفتح الندوب والعيوب على البشرة.



بياض البيض

خل التفاح لعلاج عيوب البشرة:سوف تحتاجين إلى:

خل التفاح

ماء

زجاجة رذاذ

الطريقة:

يتم مزج الخل مع الماء، ويتم تخزين ذلك المحلول في زجاجة الرش.

يتم رش الوجه بذلك المحلول ويترك حتى يجف بشكل طبيعى.

ويفضل القيام بتلك العملية مرتين في اليوم.

وخل التفاح يقوم بعمل توازن لحموضة الجلد، ويقتل الميكروبات الضارة، والتى قد تصيب المسام، ويخفف من عيوب البشرة، مما يقلل من زيوت البشرة الزائدة، فقط يجب التأكد أن البشرة لا تتحسس منه.





خل التفاح

جل الصبار للتخلص من العيوب:

يتم فتح ورق الصبار واستخراج الجل الطازج الموجود بداخل الورقة.

يتم وضع الجل على المنطقة المصابة ويتم تدليكها لمدة من دقيقة إلى دقيقتين.

ويترك على البشرة لمدة من 10 إلى 15 دقيقة.

ثم يشطف الوجه بالماء، ويمكن تركه طوال الليل

ويمكن القيام بالعملية مرتين في اليوم

والصبار به خصائص علاجية كثيرة، ويجدد شباب الجلد، ويحتوى على مضادات الأكسدة مما يجعل البشرة نضرة ومشرقة.



صبار

وصفة العسل لعيوب البشرة:

يتم وضع طبقة من العسل على البقع الموجودة على البشرة، وتترك لمدة 15 دقيقة.

ويتم شطف الوجه بالماء الجارى.

ويفضل القيام بتلك العملية كل يوم للتخلص من عيوب البشرة.

والعسل يجعل البشرة رطبة ويغذيها بشكل كبير، مما يجعل البشرة مثالية ومشرقة، والعسل به مضادات أكسدة موجودة مما يحمي من الجذور الحرة ويزيل البقع والندبات، ويترك البشرة بدون عيوب.

عسل



