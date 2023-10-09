وصفات طبيعية للحصول على بشرة خالية من البقع أو العيوب

(MENAFN
- Youm7) كل فتاة تريد أن تصبح جميلة وناضرة بشكل لا يصدق، من خلال وضع خافى العيوب
على البشرة لإخفاء أي عيوب ظاهرة أو بثور أو حب الشباب، وقد تخاف الفتاة من استخدام منتجات بها مواد ضارة على البشرة ، والتي قد تؤثر بالسلب عليها، مما قد يسبب حساسية أو تهيجا أو جفافا، وتوجد بعض المكونات التي يمكن استخدامها للبشرة للحصول على بشرة ناصعة بدون أي عيوب، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "stylecraze".
عيوب البشرة
وصفات طبيعية لعيوب البشرة:
بياض البيض للتخلص من العيوب:
سوف تحتاجين إلى:
1 بياض بيضة
فرشاة للوجه
الطريقة:
يتم وضع بياض البيض على البشرة النظيفة باستخدام الفرشاة، ويمكن عن طريق الأصابع.
وتترك على البشرة لتجف، لمدة 10 دقائق.
يتم شطف الوجه بالماء.
ويتم تجفيفه بالتربيت الرقيق عليه ثم يتم وضع مرطب.
ويتم القيام بالأمر مرتين في الأسبوع.
وبياض البيض يحتوى على إنزيمات طبيعية يعمل على توحيد لون البشرة ويفتح الندوب والعيوب على البشرة.
بياض البيض
خل التفاح لعلاج عيوب البشرة:
سوف تحتاجين إلى:
خل التفاح
ماء
زجاجة رذاذ
الطريقة:
يتم مزج الخل مع الماء، ويتم تخزين ذلك المحلول في زجاجة الرش.
يتم رش الوجه بذلك المحلول ويترك حتى يجف بشكل طبيعى.
ويفضل القيام بتلك العملية مرتين في اليوم.
وخل التفاح يقوم بعمل توازن لحموضة الجلد، ويقتل الميكروبات الضارة، والتى قد تصيب المسام، ويخفف من عيوب البشرة، مما يقلل من زيوت البشرة الزائدة، فقط يجب التأكد أن البشرة لا تتحسس منه.
خل التفاح
جل الصبار للتخلص من العيوب:
يتم فتح ورق الصبار واستخراج الجل الطازج الموجود بداخل الورقة.
يتم وضع الجل على المنطقة المصابة ويتم تدليكها لمدة من دقيقة إلى دقيقتين.
ويترك على البشرة لمدة من 10 إلى 15 دقيقة.
ثم يشطف الوجه بالماء، ويمكن تركه طوال الليل
ويمكن القيام بالعملية مرتين في اليوم
والصبار به خصائص علاجية كثيرة، ويجدد شباب الجلد، ويحتوى على مضادات الأكسدة مما يجعل البشرة نضرة ومشرقة.
صبار
وصفة العسل لعيوب البشرة:
يتم وضع طبقة من العسل على البقع الموجودة على البشرة، وتترك لمدة 15 دقيقة.
ويتم شطف الوجه بالماء الجارى.
ويفضل القيام بتلك العملية كل يوم للتخلص من عيوب البشرة.
والعسل يجعل البشرة رطبة ويغذيها بشكل كبير، مما يجعل البشرة مثالية ومشرقة، والعسل به مضادات أكسدة موجودة مما يحمي من الجذور الحرة ويزيل البقع والندبات، ويترك البشرة بدون عيوب.
عسل
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