خطوات سهلة للتخلص من بقع الصوف بدون خسائر

MENAFN - Youm7) فصل الشتاء يطرق الأبواب، لذا يمكن أن نجد أن هناك عددا كبيرا من النساء يقمن بفحص الملابس الشتوية، وقد يلاحظن وجود بعض البقع على القطع الشتوية وخاصة الصوف، ووفقًا لما جاء في موقع woolme نستعرض خلال السطور التالية خطوات إزالة البقمن الصوف واستعادتها جديدة مرة أخرى.

التخلص من بقع الشكولاتة على الصوف





خطوات إزالة البقع القهوة أو الشوكولاتة من الصوف: معالجة البقع:

في حالة إذا كان هناك نوع بقع معين من القهوة أو الطعام أو الشوكولاتة أو أي بقعة أخرى على قطعة الملابس الشتوية، قومي بإزالة أي شيء سائل من البقع في حالة إذا كانت جديدة، بقطعة من المناشف المناسبة ضعيها على البقعة، حتى تتشرب أي سائل، وفي حالة إذا كانت البقعة قديمة وجافة فيفضل كشطها بسكين أو ملعقة ذات حواف مع الحفاظ على قطعة القماش.

نقع القماش:

بعد كشط البقعة، أحضري وعاء مناسبا وضعي فيه القليل من الماء المضاف إليها ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ومنظف الصوف المتوفر لديك، وأحضري قطعة من القماش الجافة، ضعيها في المحلول ثم ضعيها على البقع مرة أخري

لعمل عملية نقع ومسحها.

التخلص من بقع الزيت من الصوف:

قومي بكشط البقايا الزائدة من الانسكاب واستخدمي قطعة قماش مبللة لمسح البقعة بلطف، مع الحرص على عدم فركها لكن بطريقة الطبطبة، منعًا لانتشار البقع على مساحات القماش.

نقع الصوف:

بمجرد معالجة البقعة، انقعي قطعة الملابس في حوض كبير في الماء البارد مع القليل من منظف الصوف المتوفر، ثم افركي البقعة بلطف شديد، ثم اشطفيها حتى تزيل كل بقايا الصابون.

مرحلة الشطف:

اشطفي القطعة بالماء المخلوط مع القليل من الخل الأبيض ويفضل أن تكون في وعاء كبير مليء بالماء البارد، أو تحت ماء جار للتخلص من الخل أيضًا.

تنظيف بقع الصوفالتخلص من بقع الصوف



