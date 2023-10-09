خطوات سهلة للتخلص من بقع الصوف بدون خسائر

(MENAFN
- Youm7) فصل الشتاء يطرق الأبواب، لذا يمكن أن نجد أن هناك عددا كبيرا من النساء يقمن بفحص الملابس الشتوية، وقد يلاحظن وجود بعض البقع على القطع الشتوية وخاصة الصوف، ووفقًا لما جاء في موقع woolme نستعرض خلال السطور التالية خطوات إزالة البق
من الصوف واستعادتها جديدة مرة أخرى.
التخلص من بقع الشكولاتة على الصوف
خطوات إزالة البقع القهوة أو الشوكولاتة من الصوف: معالجة البقع:
في حالة إذا كان هناك نوع بقع معين من القهوة أو الطعام أو الشوكولاتة أو أي بقعة أخرى على قطعة الملابس الشتوية، قومي بإزالة أي شيء سائل من البقع في حالة إذا كانت جديدة، بقطعة من المناشف المناسبة ضعيها على البقعة، حتى تتشرب أي سائل، وفي حالة إذا كانت البقعة قديمة وجافة فيفضل كشطها بسكين أو ملعقة ذات حواف مع الحفاظ على قطعة القماش.
نقع القماش:
بعد كشط البقعة، أحضري وعاء مناسبا وضعي فيه القليل من الماء المضاف إليها ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ومنظف الصوف المتوفر لديك، وأحضري قطعة من القماش الجافة، ضعيها في المحلول ثم ضعيها على البقع مرة أخري
لعمل عملية نقع ومسحها.
التخلص من بقع الزيت من الصوف:
قومي بكشط البقايا الزائدة من الانسكاب واستخدمي قطعة قماش مبللة لمسح البقعة بلطف، مع الحرص على عدم فركها لكن بطريقة الطبطبة، منعًا لانتشار البقع على مساحات القماش.
نقع الصوف:
بمجرد معالجة البقعة، انقعي قطعة الملابس في حوض كبير في الماء البارد مع القليل من منظف الصوف المتوفر، ثم افركي البقعة بلطف شديد، ثم اشطفيها حتى تزيل كل بقايا الصابون.
مرحلة الشطف:
اشطفي القطعة بالماء المخلوط مع القليل من الخل الأبيض ويفضل أن تكون في وعاء كبير مليء بالماء البارد، أو تحت ماء جار للتخلص من الخل أيضًا.
تنظيف بقع الصوف
التخلص من بقع الصوف
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