7 طرق تعبر بها القطط عن حبها لأصدقائها من البشر.. إظهار بطنها أهمها

(MENAFN
- Youm7) لمحبى تربية الحيوانات الأليفة وخاصة تربية القطط، قد يتساءل بعضهم هل قطته تحبه حقاً؟ ومن السهل معرفة تلك الإجابة بطرق بسيطة، لأن القطط حساسة وتشعر بمودة الشخص ومشاعره ناحيتها، وقد تستمتع القطط بوجود صاحبها من البشر بجوارها، واللعب معه، وتشعر بالسعادة وتعبر عن ذلك أمام رفيقها من البشر، والقطط لديها مشاعر الحب ومشاعر حانية رقيقة، وقد تظهر ذلك بأكثر من طريقة ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "oprahdaily".
ولكن
يجب في بادئ الأمر معرفة هل القطة أجتماعية وتعتاد على وجود البشر بجوارها، فالقطط الصغيرة حديثة الولادة عندما تتواجد مع البشر تشعر بالارتياح عندما تكبر، وتكون أكثر انفتاحا وثقة بالناس، أكثر من القطط الكبيرة التي قد تأخذ وقت كبير على التعود على وجود البشر بجوارها.
طرق مختلفة تعبر بها القطط عن حبها لرفيقها من البشر:
قطة
سلوكيات يجب الانتباه منها:
يعامل الصديق وكأنه قطة:
القطة عندما لا تشعر بالتهديد مع القطط الأخرى فهى تُظهر المودة من خلال فرك ظهرها والنوم بالقرب من بعض طوال الوقت، وعندما تقوم القطة بعمل ذلك مع صديقها البشري فهذا يعنى أن القطة تكرر نفس السلوك الذى تقوم به مما يعنى أنها تحب صاحبها البشرى.
قطط (1)
تتبعه حول المنزل:
إذا كانت القطة تتبع صديقها البشرى لأى مكان يذهب له في المنزل، فهذا يعنى أنها تشعر بالأمان وتريد أن تبقى بجواره فهذه علامة واضحة على حب القطة له.
تأتى القطة إلى غرفة النوم أثناء نوم صاحبها:
قد تأتى القطة التي تشعر بالأمان ناحية صاحبها وهو مستلقٍ على الفراش أو وهو نائم، بدون خوف وتجلس بجواره.
قطط
تغمض عينيها ببطء:
القطة التي تشعر بالسعادة تميل أن ترمش بعيونها بشكل بطىء وهادئ، والبشر من السهل تقليد تلك الحركة للتواصل الجيد مع القطط، مما يزيد من مشاعر الصداقة والحب.
تمد القطة كفها ناحية صديقها:
قد تدفع القطة صديقة بكفيها للداخل أو الخارج بمخالبها بشكل لطيف، وهذا يعنى أن القطة مرتاحة مع صديقها.
تظهر بطنها بشكل صريح:
عندما تظهر القطة بطنها فهذا دليل واضح على الأسترخاء والثقة وفى نفس الوقت تشعر بالراحة مع صديقها، وقد تقوم بذلك عندما تريد اللعب مع صديقها البشرى.
إظهار ذيلها:
توجد علامة أخرى وهى لعب القطة بذيلها عندما تشعر بالسعادة أو البهجة، وفى نفس الوقت يظهر علامة الحب والمودة.
قطط
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