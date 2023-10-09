7 طرق تعبر بها القطط عن حبها لأصدقائها من البشر.. إظهار بطنها أهمها

MENAFN - Youm7) لمحبى تربية الحيوانات الأليفة وخاصة تربية القطط، قد يتساءل بعضهم هل قطته تحبه حقاً؟ ومن السهل معرفة تلك الإجابة بطرق بسيطة، لأن القطط حساسة وتشعر بمودة الشخص ومشاعره ناحيتها، وقد تستمتع القطط بوجود صاحبها من البشر بجوارها، واللعب معه، وتشعر بالسعادة وتعبر عن ذلك أمام رفيقها من البشر، والقطط لديها مشاعر الحب ومشاعر حانية رقيقة، وقد تظهر ذلك بأكثر من طريقة ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "oprahdaily".

ولكن

يجب في بادئ الأمر معرفة هل القطة أجتماعية وتعتاد على وجود البشر بجوارها، فالقطط الصغيرة حديثة الولادة عندما تتواجد مع البشر تشعر بالارتياح عندما تكبر، وتكون أكثر انفتاحا وثقة بالناس، أكثر من القطط الكبيرة التي قد تأخذ وقت كبير على التعود على وجود البشر بجوارها.

طرق مختلفة تعبر بها القطط عن حبها لرفيقها من البشر:







قطة

سلوكيات يجب الانتباه منها:يعامل الصديق وكأنه قطة:

القطة عندما لا تشعر بالتهديد مع القطط الأخرى فهى تُظهر المودة من خلال فرك ظهرها والنوم بالقرب من بعض طوال الوقت، وعندما تقوم القطة بعمل ذلك مع صديقها البشري فهذا يعنى أن القطة تكرر نفس السلوك الذى تقوم به مما يعنى أنها تحب صاحبها البشرى.



قطط (1)

تتبعه حول المنزل:

إذا كانت القطة تتبع صديقها البشرى لأى مكان يذهب له في المنزل، فهذا يعنى أنها تشعر بالأمان وتريد أن تبقى بجواره فهذه علامة واضحة على حب القطة له.

تأتى القطة إلى غرفة النوم أثناء نوم صاحبها:

قد تأتى القطة التي تشعر بالأمان ناحية صاحبها وهو مستلقٍ على الفراش أو وهو نائم، بدون خوف وتجلس بجواره.



قطط

تغمض عينيها ببطء:

القطة التي تشعر بالسعادة تميل أن ترمش بعيونها بشكل بطىء وهادئ، والبشر من السهل تقليد تلك الحركة للتواصل الجيد مع القطط، مما يزيد من مشاعر الصداقة والحب.

تمد القطة كفها ناحية صديقها:

قد تدفع القطة صديقة بكفيها للداخل أو الخارج بمخالبها بشكل لطيف، وهذا يعنى أن القطة مرتاحة مع صديقها.

تظهر بطنها بشكل صريح:

عندما تظهر القطة بطنها فهذا دليل واضح على الأسترخاء والثقة وفى نفس الوقت تشعر بالراحة مع صديقها، وقد تقوم بذلك عندما تريد اللعب مع صديقها البشرى.

إظهار ذيلها:

توجد علامة أخرى وهى لعب القطة بذيلها عندما تشعر بالسعادة أو البهجة، وفى نفس الوقت يظهر علامة الحب والمودة.

قطط



