الإحصاء: 44.6 ألف شركة تأسست فى قطاع الصناعة خلال 10 سنوات

MENAFN - Youm7) بذلت الدولة جهودا كبيرة من أجل تحسين المناخ الاستثماري، لجذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج، وذلك من خلال المراجعة الدائمة للقوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.





وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار بلغ 44.6 ألف شركة بقطاع الصناعة خلال الـ 10 سنوات الماضية.





وتوزع عدد الشركات التي تم تأسيسها وفقا لما يلي:







2.7 ألف شركة عام 2012 / 2013.







2.3 ألف شركة عام 2013 / 2014.







2.7 ألف شركة عام 2014 / 2015.







3.1 ألف شركة عام 2015 / 2016.







5.3 ألف شركة عام 2016 / 2017.







7.2 ألف شركة عام 2017 / 2018.







5.8 ألف شركة عام 2018 / 2019.







4.9 ألف شركة عام 2019 / 2020.







5.4 ألف شركة عام 2020 / 2021.







5.2 ألف شركة عام 2021 / 2022.





وبلغت قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار 125.2 مليار جنيه بقطاع الصناعة خلال الـ 10 سنوات الماضية، كما شهدت الصادرات المصرية تطورات ملحوظة في السنوات العشر الأخيرة، والتي أدت إلى وصول القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى نحو 311.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.