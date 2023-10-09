الإحصاء: 44.6 ألف شركة تأسست فى قطاع الصناعة خلال 10 سنوات

(MENAFN
- Youm7) بذلت الدولة جهودا كبيرة من أجل تحسين المناخ الاستثماري، لجذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج، وذلك من خلال المراجعة الدائمة للقوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار بلغ 44.6 ألف شركة بقطاع الصناعة خلال الـ 10 سنوات الماضية.
وتوزع عدد الشركات التي تم تأسيسها وفقا لما يلي:
2.7 ألف شركة عام 2012 / 2013.
2.3 ألف شركة عام 2013 / 2014.
2.7 ألف شركة عام 2014 / 2015.
3.1 ألف شركة عام 2015 / 2016.
5.3 ألف شركة عام 2016 / 2017.
7.2 ألف شركة عام 2017 / 2018.
5.8 ألف شركة عام 2018 / 2019.
4.9 ألف شركة عام 2019 / 2020.
5.4 ألف شركة عام 2020 / 2021.
5.2 ألف شركة عام 2021 / 2022.
وبلغت قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار 125.2 مليار جنيه بقطاع الصناعة خلال الـ 10 سنوات الماضية، كما شهدت الصادرات المصرية تطورات ملحوظة في السنوات العشر الأخيرة، والتي أدت إلى وصول القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى نحو 311.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
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