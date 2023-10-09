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تعرف على أعلى عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر بالنصف الأول من 2023

10/9/2023 11:35:36 PM
(MENAFN- Youm7) رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلى عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر من السلع تامة الصنع خلال النصف الأول من عام 2023، حيث جاءت في الصدارة الآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 1.3 مليار دولار، يليها أسمدة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم ملابس جاهزة بقيمة 1.1 مليار دولار.


وتضمنت القائمة أيضا كلا من حديد وصلب بقيمة 795.7 مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة 364.7 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 318.3 مليون دولار، بالإضافة إلى زجاج ومصنوعاته بقيمة 312.7 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 301.4 مليون دولار، وسكر ومصنوعات سكرية بقيمة 262.1 مليون دولار، وأخيرا مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 234.1 مليون دولار.


شهدت الصادرات المصرية تطورات ملحوظة في السنوات العشر الأخيرة، والتي أدت إلى وصول القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى نحو 311.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث توزعت بواقع
29 مليار دولار عام 2013، و27.5 مليار دولار عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1%، بالإضافة إلى
22 مليار دولار عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2%.


وفى عام 2016 سجلت
22.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%، و 26.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8%، و 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%، إلى جانب
30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%، و 29.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%،و 43.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%، وأخيرا 51.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.


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