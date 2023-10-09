تراجع واردات 4 سلع ساهمت فى انخفاض عجز الميزان التجارى يوليو الماضى

MENAFN - Youm7) رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسباب التي أدت إلى تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري في شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت قيمة الواردات بنسبة 17.3٪، حيث بلغـت 6.03 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضى، مقابل 7.29 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.





وعزا جهاز الإحصاء هذا التراجع في قيمة العجز إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 16%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 13.5%، بالإضافة إلى اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.6%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 29%.





وفى المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.1%، وقمح بنسبة 154.2%، وسيارات ركوب

بنسبة 137.3٪، والغاز الطبيعي بنسبة 52.6%.





وأكدت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو الماضي، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت نحو 2.93 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 3.82 مليـار دولار لنفـس الشهر من العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 23.2٪.