ودائع صندوق البريد ترتفع إلى 130 مليار جنيه لعام 2022/2023

MENAFN - Youm7) حققت المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة تلك المبالغ نحو 130.7 مليار جنيه عام 2022/2023، بينما كانت نحو 119.7 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 9.2 ٪.

وسجلت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية نحو 164.5 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 142.7 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 15.3٪، كما بلغت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 140.5 مليـار جنيه عام 2022/2023، مقابل 114.6 مليـار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 22.6٪، وسجل عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية 4412 مكتب عام 2022/2023، مقابل 4285 مكتب عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 3٪.

ويوافق اليوم العالمى للبريد الذي يوافق 9 أكتوبر مـن كل عام، تأسيس الاتحاد البريدي العالمى الذي أنشئ عام 1874، ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول ويهدف الاتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيــات لتحفيــز النمـو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " معاً من أجل بناء الثقة.