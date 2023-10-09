صدر حديثا.. ما رأت زينة وما لم تر رواية للبنانى رشيد الضعيف

MENAFN - Youm7) صدر حدثيا عن دار الساقى للنشر، فى بيروت، رواية بعنوان "ما رأت زينة وما لم تر" للكاتب اللبنانى الكبير رشيد الضعيف.

رشيد الضعيف روائي وشاعر لبناني تُرجمت أعماله إلى حوالي تسع لغات عالمية، من أعماله: حين حل السيف على الصيف (شعر) 1979.. لا شيء يفوق الوصف، (شعر) 1980م، أنسي يلهو مع ريتا، كتاب 1983.

ما رأت زينة وما لم تر





كما صدر له: المستبد (رواية) 1983م، فسحة مستهدفة بين النعاس والنوم، (رواية) 1986م، أهل الظل (رواية) 1987م، تقنيات البؤس، (رواية) 1989م، غفلة التراب (رواية) 1991م، أي ثلج يهبط بسلام (شعر) 1993م، عزيزي السيد كواباتا (رواية) 1995م، ناحية البراءة (رواية) 1997م. ليرننج انغلش (رواية) 1998م، تصطفل ميرل ستريب (رواية) 2001م، إنسي السيارة (رواية) 2002م، معبد ينجح في بغداد (رواية) 2004م، عودة الألماني إلى رشده (رواية) 2005، أوكي مع السلامة (رواية) 2008م.

من أجواء رواية ما رأت زينة وما لم تر:

ينزلق فنجان الشّاي من مكانه ويقع.

“انكسر الشرّ”، تعلّق الستّ سوسن.

ثمّ يسقط تمثالٌ لمريم العذراء ويتحطّم.

“الله يعطينا خير هالنّهار”، تتمتم زينة.

لكنّ الشرّ في ذلك اليوم لم ينكسر والخير لم يأتِ.

بل إنّ ما حدث مع المرأتين كان نذيراً بكارثة آتية.

سينفجر الكون.

سينفجر ثانيةً.