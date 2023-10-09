الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفى بنصر أكتوبر بمشاركة أبطال الحرب

(MENAFN
- Youm7) يحتفل مركز الحرية للإبداع الفنى بالإسكندرية، باليوبيل الذهبى على
انتصارات أكتوبر ، بالتزامن مع احتفالات الشعب المصرى بذكرى العبور العظيم، وتحطيم أكبر مانع ترابى فى العالم، خط بارليف، وبحضور أبطال حرب أكتوبر العظيم، وذلك بمسرح المركز، في السادسة من مساء الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري.
ويشارك في الاحتفالية أبطال أكتوبر الحقيقيين وهم: البطل اللواء حسين مسعود، أحد أبطال القوات الجوية ووزير الطيران المدني الأسبق، البطل اللواء على كامل، بطل معركة أبو عطوة، البطل لواء نبيل عبد الوهاب، أحد أبطال تدمير المدمرة إيلات، البطل اللواء محمد ربيع الملقب بــ "مهندس الصواريخ"، البطل دكتور محمد نور، بطل معركة "كبريت"، البطل دكتور يسري الجمل، أحد أبطال الدفاع الجوي ووزير التربية والتعليم الأسبق، البطل هنيدي أبو شريف، والذي أسقط أول أسير إسرائيلي، القبطان علي عبد الغني، بطل الكوماندوز البحري وأسر أول طيار إسرائيلي، البطل عبد الجواد سويلم الملقب بــ"الشهيد الحي".
كما يشارك في احتفالية مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، بذكري انتصارات أكتوبر ، فريق كورال قصر التذوق للموسيقي العربية بالإسكندرية، بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، ويدير اللقاء والاحتفالية دكتور إبراهيم عبد الله.
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