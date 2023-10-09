الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفى بنصر أكتوبر بمشاركة أبطال الحرب

MENAFN - Youm7) يحتفل مركز الحرية للإبداع الفنى بالإسكندرية، باليوبيل الذهبى علىانتصارات أكتوبر ، بالتزامن مع احتفالات الشعب المصرى بذكرى العبور العظيم، وتحطيم أكبر مانع ترابى فى العالم، خط بارليف، وبحضور أبطال حرب أكتوبر العظيم، وذلك بمسرح المركز، في السادسة من مساء الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري.

ويشارك في الاحتفالية أبطال أكتوبر الحقيقيين وهم: البطل اللواء حسين مسعود، أحد أبطال القوات الجوية ووزير الطيران المدني الأسبق، البطل اللواء على كامل، بطل معركة أبو عطوة، البطل لواء نبيل عبد الوهاب، أحد أبطال تدمير المدمرة إيلات، البطل اللواء محمد ربيع الملقب بــ "مهندس الصواريخ"، البطل دكتور محمد نور، بطل معركة "كبريت"، البطل دكتور يسري الجمل، أحد أبطال الدفاع الجوي ووزير التربية والتعليم الأسبق، البطل هنيدي أبو شريف، والذي أسقط أول أسير إسرائيلي، القبطان علي عبد الغني، بطل الكوماندوز البحري وأسر أول طيار إسرائيلي، البطل عبد الجواد سويلم الملقب بــ"الشهيد الحي".

كما يشارك في احتفالية مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، بذكري انتصارات أكتوبر ، فريق كورال قصر التذوق للموسيقي العربية بالإسكندرية، بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، ويدير اللقاء والاحتفالية دكتور إبراهيم عبد الله.